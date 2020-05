Ergon: 11 aperture Ard discount in Sicilia

In poche settimane la società consortile Ergon ha realizzato in Sicilia undici punti di vendita Ard discount dislocati in diverse aree della regione: Messina (3), Caltanissetta, Naso (Me),

Gravina di Catania (Ct), Troina (En), Sambuca di Sicilia (Ag), Paternò (Ct), Monreale

(Pa) e Lentini (Sr).

“Ogni inaugurazione è per noi motivo di orgoglio -commenta Marco Sgarioto, direttore

commerciale di Ard Sicilia- ma queste, lo ammettiamo, lo sono ancora di più: diventano

un messaggio di positività, di speranza verso la normalità, ma sono anche un modo per

mostrare vicinanza alla collettività. Un pensiero va anche ai nostri collaboratori che hanno

potuto permettere tutto ciò. Il nostro ringraziamento va a loro che con impegno e dedizione

hanno lavorato in questa situazione così complessa ed al tempo stessa delicata per

garantire le varie aperture. E adesso, come dice il nostro slogan, anche in queste

città conviene saper scegliere”.