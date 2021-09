Eridania promuove il progetto A scuola di dolcezza

I consumatori sono sempre più propensi al mondo della cucina e all'home cooking così come all'healthy food. In questo contesto Eridania, attiva nel settore della dolcificazione, ha deciso di promuovere un consumo responsabile dello zucchero soprattutto fra le nuove generazioni. Per questo motivo ha lanciato l'iniziativa A scuola di dolcezza, un progetto dedicato all’educazione nutrizionale nelle scuole primarie. Il progetto prevede un percorso didattico in logica edutainment per diffondere la cultura del benessere e della salute e aiutare i bambini a prendere consapevolezza dell’importanza di una corretta ed equilibrata alimentazione.

L'iniziativa è stata avviata in collaborazione con Neways, società specializzata in progetti educational, e coinvolgerà nel prossimo anno scolastico 2021-2022 circa 1.500 classi delle scuole elementari, ovvero 38.000 alunni e altrettante famiglie in tutta Italia.

Eridania promuoverà attività educative legate all’alimentazione e invierà alle scuole aderenti un kit in versione cartacea e digitale che include un libretto informativo con il programma del progetto. I contenuti dedicati agli studenti sono stati studiati con la supervisione scientifica di Marco Deganello Saccomani, medico pediatra e gastroenterologo pediatrico e saranno impartiti anche attraverso una serie di attività ludico-didattiche da svolgere in classe e a casa con i genitori tra cui esperimenti fisici in cucina. Il progetto prevede inoltre un concorso a premi per i genitori, che metterà in palio prodotti e omaggi promozionali del brand.

"Mi piace sottolineare -afferma Alessio Bruschetta, direttore generale Eridania Italia- che Eridania è parte di una filiera europea che garantisce un percorso di sostenibilità ambientale duraturo e condiviso. Siamo anche consapevoli della nostra responsabilità sociale verso la comunità”.