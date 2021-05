Eridania Italia presenta la nuova linea per ricette e per confetture con almeno il -30% di zuccheri e ricche di fibre

Eridania Italia, società leader del settore zucchero e dolcificanti con oltre 120 anni di storia, è pronta ad affrontare le nuove sfide di un mercato in evoluzione, in linea con la sua storica mission: sviluppare politiche commerciali e marketing orientate alla valorizzazione e diversificazione del portafoglio prodotti e alla costruzione di un forte valore di marca. Due gli obiettivi di fondo: creare una reale category dedicata alla dolcificazione e generare valore per tutti gli stakeholder del processo di filiera, garantendo agli utilizzatori finali un assortimento di alto profilo qualitativo.

L’anno della pandemia, con i ripetuti lockdown e la conseguente applicazione di misure restrittive a contenimento dell’emergenza sanitaria, ha rivoluzionato la nostra quotidianità. Inoltre, la maggiore disponibilità di tempo trascorso tra le mura domestiche ha permesso agli italiani di dedicarsi alla cura della famiglia e riscoprirsi con passione sempre più “Cuochi a Casa”. Infatti, il crescente interesse verso il mondo delle ricette ha fatto esplodere l’home cooking: un fenomeno che ha premiato soprattutto la preparazione di dolci, con un conseguente focus sull’uso dello zucchero. Allo stesso tempo, è cresciuta l’attenzione verso la sfera Healthy, anche con riferimento al corretto uso proprio dello zucchero.

In risposta ai trend emergenti, Eridania Italia ha dedicato la propria R&D allo studio di una nuova categoria di prodotti in grado di coniugare la riduzione degli zuccheri con il mantenimento delle caratteristiche strutturali e di gusto dello zucchero, trovando nelle fibre l’ingrediente ideale in grado di sostituirli, e modularne l’impatto glicemico. Questo, in piena sintonia con le linee guida di CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), secondo cui lo zucchero non è un “veleno”, ma è bene limitare il consumo di zuccheri liberi, associandoli ad altri nutrienti per rallentarne l’assorbimento.

Nasce così la nuova linea di prodotti per la preparazione di Ricette e Confetture, con almeno il -30% di zuccheri, ricchi di fibre e a ridotto impatto glicemico, ma che mantengono il profilo dolce e le caratteristiche dello zucchero tradizionale. Nelle novità Eridania, una parte dello zucchero è sostituita con il polidestrosio, una fibra alimentare che modula l’assorbimento degli zuccheri riducendone l’impatto glicemico.

Nel mondo degli ingredienti per la preparazione domestica di dolci, torte e dessert, lo zucchero svolge funzioni importanti - è umettante, dona croccantezza, crea l’effetto doratura, dà volume - e non è sostituibile con quantità inferiori di altri dolcificanti. Le due novità Eridania nascono proprio per rispondere sia a insights di performance del risultato finale della ricetta, sia per offrire una valida alternativa di facile utilizzo per il consumatore, poiché entrambe le referenze vanno utilizzate nelle stesse quantità del Classico Eridania, il tradizionale zucchero bianco di cristalli puri.

Eridania per Ricette e per Confetture è il prezioso risultato di una nuova formula frutto di un importante lavoro di Ricerca&Sviluppo, con formulazioni testate attraverso la collaborazione di 30 professionisti della scuola di cucina CAST Alimenti tramite un test in blind di confronto diretto tra zucchero tradizionale e Eridania zucchero e fibre su 6 diverse ricette di dolci homemade, i cui risultati finali registrano performance positive sia nella preparazioni soffici, sia nelle creme che nelle frolle.

Le novità Eridania hanno trovato riscontro positivo anche da parte della Fondazione ADI (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica) con la quale Eridania collabora da più di 7 anni: la comunità scientifica ha accolto la linea Eridania per Ricette e per Confetture con grande interesse, validandone la promise legata ai benefit del prodotto in cui l’utilizzo nella preparazione di dolci casalinghi e confetture, può ridurre l’impatto glicemico nella dieta senza la rinuncia al piacere del gusto dolce.