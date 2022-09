Esoscheletri nel mondo retail, i vantaggi dell’utilizzo

Siamo stati nella fabbrica Comau in cui si assembla il Mate XT, un esoscheletro pensato per il distretto superiore del corpo che può essere utilizzato in un contesto logistico

Come abbiamo visto nella coverstory di Gdoweek 13, il settore della logistica nel mondo retail e del largo consumo sta affrontando un momento di forte sviluppo, trainato da alcune innovazioni tra cui possiamo annoverare anche gli esoscheletri, strutture esterne, indossabili, che possono migliorare e aiutare i movimenti degli operatori, soprattutto in quelle attività in cui è richiesto un movimento continuo o una postura non naturale a carico di braccia, gambe o bacino. Tra i prodotti più affermati abbiamo il Mate Xt, prodotto da Comau, pensato per gli arti superiori del corpo, ma sappiamo che è attualmente in fase di test presso Esselunga anche un esoscheletro per la zona lombosacrale, che sarà commercializzato presumibilmente il prossimo anno.

La visita alla fabbrica di Comau e il nuovo Mate Xt

Come si vede nel video di apertura, abbiamo avuto così l'occasione di visitare la fabbrica di Comau, parte del Gruppo Stellantis, a Grugliasco alle porte di Torino, di indossare un esoscheletro e vedere da vicino tutte le fasi di assemblaggio del Mate Xt, che Comau costruisce dal 2017. "Siamo stati tra i primi ad entrare in questo mercato molto pionieristico -dice Duilio Amico, head of sales Robotics Extended Europe di Comau-, in cui la robotica viene unita fisicamente al corpo umano per aiutare le persone a svolgere missioni. Da una prima versione del prodotto sviluppato insieme all'Istituto di BioRobotica Sant'Anna di Pisa, siamo passati a una versione più snella, più leggera, facilmente indossabile e che può lavorare all'esterno, in ambienti polverosi e in ogni condizione meteo. Questa nuova versione pesa soltanto tre chili grazie a un lavoro di raffinamento che abbiamo fatto sulle strutture portanti come la T in carbonio, che trasferisce il peso dal distretto superiore alle anche. Abbiamo poi lavorato sui tessuti in modo da renderli il più possibile traspirabili e leggeri".

Le applicazioni e gli ambiti di utilizzo dell'esoscheletro

Mediamente gli operatori riscontrano un decremento della fatica muscolare nelle missioni specifiche intorno al 27%, mentre i settori di utilizzo sono i più disparati. "Devo dire la verità e spesso ci capita di scoprirne di nuovi -continua Amico- parlando con i nostri clienti o ricevendo richieste da parte di essi. Sostanzialmente ci sono i settori della logistica in genere, quindi dalla movimentazione di merci di largo consumo piuttosto che settori agricoli dove si fanno lavori di potatura e raccolta all'edilizia. Abbiamo avuto delle applicazioni anche nell'ambito del restauro, perché molti restauratori lavorano in condizioni ergonomicamente assistite dal Mate e moltissimi altri ambiti, come per esempio quello delle grandi pulizie industriali, ma l'applicazione principale è quella in cui ci sono movimentazioni di merci, con pesi attorno ai tre chilogrammi".