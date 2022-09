Logistica, dalla resilienza allo sviluppo

Se ci spostiamo verso il Sud sono interessanti le scelte del Gruppo Arena che si trova a svolgere le principali attività su di un’isola, come ci confermano Gianni Arena, responsabile Logistica e Dario Arcara, responsabile controller e Performance Logistica: “Negli ultimi anni l’impegno di gruppo Arena si è focalizzato sulla creazione di un unico polo logistico di proprietà. Il processo di centralizzazione è iniziato nel 2015 su Catania con le categorie merceologiche di FoodeNoFood e a inizio anno 2021 si è completato con il trasferimento del centro di distruzione freschi da Dittaino (En) al polo di Catania. L’avvicinamento da Dittaino alla città di Catania permette al Gruppo Arena di reperire facilmente risorse umane che possano contribuire allo sviluppo dell’azienda e far fronte a eventuali picchi di lavorazione stagionali.

Nello stesso tempo, la vicinanza a soli 13 km al porto di Catania, a 26 km dal Porto di Augusta e ai magazzini dei più importanti fornitori ha permesso a Gruppo Arena di ridurre notevolmente l’impatto ambientale con una riduzione di circa 1,5 milioni di km percorsi dai fornitori e una conseguente riduzione di ulteriori 1.500 tonellate di CO2/anno. Lo scopo della centralizzazione è stato quello di andare a creare un unico Polo Logistico, più vicino all’area di maggiore assorbimento delle spedizioni, con lo scopo di servire al meglio i punti Vendita riducendo contemporaneamente i costi e l’impatto ambientale. Dal polo logistico vengono serviti circa 200 punti di vendita tra diretti e affiliati”.

All’interno dei magazzini si sta diffondendo il ricorso a soluzioni di automazione, prendiamo come esempio Esselunga: tutti i negozi sono serviti dai centri di distribuzione situati a Limito di Pioltello (Mi), Parma, Biandrate (No), Sesto Fiorentino (Fi) e Chiari (Bs). La logistica centralizzata assicura l’approvvigionamento giornaliero dei negozi grazie alla localizzazione strategica. Nei Cedi di Limito di Pioltello, Sesto Fiorentino e Biandrate e nello stabilimento produttivo di Parma, sono presenti magazzini automatici, operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

L’automazione è infatti un obiettivo verso cui alcune insegne stanno lavorando, “Chi sta progettando adesso nuovi magazzini lo fa già cercando di trovare soluzioni resilienti -continua Dallari-, anche per far fronte alla mancanza di personale, per malattia o altro. Per questo si stanno diffondendo magazzini in cui una parte dell’attività può essere automatizzata e sono importanti, in questo senso, anche i finanziamenti del piano Industria 4.0”.

È il caso del nuovo centro di Md che integra carrelli a guida automatica e una parte di struttura dell’edificio che si sviluppa in verticale per la movimentazione delle merci automatizzata. “L’automazione si giustifica se ci sono dei flussi elevati e regolari. Se ho poca visibilità o certezza sui miei flussi nei prossimi cinque, dieci anni è meglio adottare i magazzini tradizionali, anzi addirittura ricorrere il più possibile all’outsourcing”.

C’è poi chi, come Esselunga in partnership con Comau, sta testando l’esoscheletro, studiato per supportare l’articolazione lombosacrale, per ridurre il carico sulla schiena durante le attività di sollevamento e movimentazione dei pesi, migliorando così le condizioni e la qualità di lavoro degli operatori.