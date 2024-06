Esselove: la nuova collezione di Esselunga

Nuova collezione per Esselunga che omaggia la sua lunga storia scegliendo i simboli grafici diventati iconici per prodotti di varie categorie

Tutti i simboli dell'insegna diventano protagonisti della nuova collezione #Esselove: la fragola (diventata ormai simbolica e immediatamente riconducibile alla carta fedeltà), il pomodoro (anche questo segno rappresentativo) e l'iconica esse lunga, creata nel 1957 dal grafico di fama mondiale Max Huber. La collezione diventa in questo modo un vero e proprio omaggio alla lunga storia di Esselunga.

La collezione

I nuovi articoli appartengono a varie categorie e spaziano dalla cancelleria all’abbigliamento, dagli articoli mare e pioggia a quelli per la tavola, per i party e anche con una selezione di prodotti multimediali. Sono inoltre disponibili quaderni, astucci, penne, matite, gomme, stickers e cartellette, ma anche giacche impermeabili, t-shirt e calzini in vari colori e misure. Per la stagione estiva sono stati realizzati palloni per la spiaggia, teli in microfibra, sacca con i cordini, pochette e infradito con la “esse lunga” che rimane impressa sulla sabbia. Completano l'offerta ombrelli richiudibili e cappelli a falda.

Per i party, l'assortimento comprende articoli per la tavola e per i party: piatti, bicchieri, mug, tovaglioli di carta e tovagliette colorate da tante fragole rosse su fondo bianco, mentre tra gli accessori multimediali figurano power bank a forma di pomodoro, fragola e con la esse su fondo giallo come i camioncini Esselunga, insieme a auricolari e speaker.