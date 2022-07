La catena di proprietà della famiglia Caprotti attiva nuove soluzioni per facilitare le operazioni di acquisto e di consegna a casa, rafforzando le disponibilità per la spesa online

Nuove soluzioni per gli acquisti online dedicate ai clienti Esselunga. L'insegna propone infatti una serie di attività per facilitare la spesa e ampliarne le possibilità di consegna.

Home delivery entro tre ore

Tra le novità, ecco Presto a casa con consegna a domicilio entro tre ore dall'ordine, usufruibile solo nel caso di acquisti effettuati tramite app dedicata. La consegna della spesa potrà essere effettuata esclusivamente nelle zone specificate sull’App e nella fascia oraria indicata dal cliente.

Questo servizio prevede la consegna gratuita per persone diversamente abili. Per poterne usufruire, la persona diversamente abile dovrà essere affetta da una patologia per la quale sia riconosciuta un'invalidità pari o superiore al 60%. In questo caso si dovrà compilare il form inserendo i dati richiesti sul sito dedicato e allegare la copia di idonea certificazione della competente Asl attestante la percentuale di invalidità (certificato di invalidità ad uso aziendale) senza indicazione della relativa patologia. Allo stesso link il cliente deve anche fornire il consenso all'informativa per il trattamento dei dati personali.

La consegna nelle località di vacanza

Nei Comuni della costa ligure e toscana, in riviera romagnola e in altre località di vacanza, il gruppo ha potenziato le promozioni di consegna a domicilio con consegne a 2.90 euro fino al primo settembre per ordini superiori a 110 euro. Questa operazione è accompagnata dal claim Estate dove vuoi, alla spesa pensiamo noi. Per i nuovi registrati il primo contributo di consegna è gratuito con una spesa minima di 40 euro.

L'omnicanalità secondo Esselunga

I servizi già citati vanno ad aggiungersi alle soluzioni attive e adottate da Esselunga che sta continuando a rafforzare la sua presenza omnichannel. Tra le iniziative disponibili, la catena dispone del Clicca e vai con ritiro da parte del cliente presso il punto di ritiro degli store della rete. In questo caso il cliente dovrà scegliere tra il parcheggio dei punti di vendita indicati sull'App e sul sito e la fascia oraria. A ciò si aggiunge anche la possibilità del Locker con ritiro nelle aree già predisposte. Per le varie attività, i prezzi e le promozioni sono calcolati al momento dell'inoltro dell'Ordine o al momento della modifica dello stesso con successiva conferma da parte di Esselunga. Infatti, così come l'insegna tende a sottolineare nelle note informative, i prezzi dei prodotti e le promozioni presenti on-line potrebbero essere diversi da quelli applicati nei punti di vendita. Infine, i buoni sconto immediati presenti sulle confezioni e i buoni sconto redimibili su acquisti successivi non sono utilizzabili per le spese on line. Per usufruire di buoni sconto redimibili su acquisti successivi è necessario recarsi nei punti di vendita.