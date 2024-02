Esselunga: sito rinnovato nel segno della leggibilità

L'insegna guidata da Marina Caprotti ha ripensato l'home del proprio sito, per rendere la fruizione più agile e semplice, soprattutto per cellulari e tablet

Come ultima tappa di un processo di rinnovamento dei siti online, che nel 2023 ha coinvolto vari aspetti dell’eCommerce Esselunga, il retailer guidato da Marina Caprotti ha appena rinnovato anche la sua home page istituzionale esselunga.it, nel segno di una maggiore coerenza e leggibilità con il resto del sito.

Annunciata direttamente ai propri clienti con una mail intitolata “Il nostro sito si veste di nuovo”, la nuova home page si pone come “un’esperienza di navigazione più piacevole ed efficiente, con contenuti riorganizzati”: di fatto si pone come un vero e proprio “cartello” che permette di leggere l’intero mondo Esselunga, con un approccio non solo più fresco, ma anche semplificato, per facilitare la visita del sito e la ricerca delle informazioni.

Rispetto al recente passato, ad esempio, le informazioni del profilo dei singoli clienti (accesso personalizzato, possibilità di acceder alla spesa online, elenco dei negozi, carrello della spesa, tempi della consegna line, singole liste, servizio), sono ben visibili nella parte alta della pagina, permettendo con maggiore facilità di capire i propri ordini, le informazioni sulle consegne, tutto quello che riguarda la Fidaty e i propri punti, oltre alla disponibilità di buoni e di consegne gratuite.

Mondi riorganizzati

Semplificazione e chiarezza sono garantiti da diversi capitoli che suddividono l’home page, in orizzontale (scelta che facilita certo la fruizione per cellulari e tablet): così è stata creata una sezione “Cosa stai cercando”, composta da cinque sottosezioni che portano direttamente alla spesa online, al nuovo sito Enoteca, al mondo della cosmetica di EB, alla parafarmacia e ai servizi per le aziende, riservate ai titolari di partita Iva.

Oltre agli spazi dedicati alle promozioni e al mondo Fidaty, maggiore visibilità viene data sia al bilancio di sostenibilità e alle iniziative organizzate con questo concetto (legate alla collettività, alla missione di Esselunga e all’ambiente) sia alla storia del gruppo, con immagini storiche che raccontano l’evoluzione dell’insegna.

In fondo una sezione legata alle news, che oltre a contenere ad esempio la comunicazione televisive, vuole anche raccontare iniziative storiche dell’insegna di Pioltello, meno note: come il sostegno alla Croce Rossa o la possibilità di avere un palco Alla Scala di Milano con tariffe vantaggiose per le famiglie.

In chiusura, infine, Lo spazio per il recruitment di EsselungaJob, con le posizioni scoperte e tutte le attività sul personale