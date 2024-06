Esselunga celebra i 50 anni del reparto gastronomia

Importante anniversario per Esselunga che festeggia i 50 anni del reparto gastronomia che, oggi come allora, continua a essere un asset dell'offerta

Mezzo secolo fa, all'interno del punto di vendita milanese Esselunga di via Morgantini si inaugurava il primo reparto di gastronomia con un'offerta di salumi, formaggi e alcuni piatti

pronti. Una rivoluzione per l'epoca che ha continuato negli anni ad essere uno dei tratti distintivi dell'offerta dei freschi dell'insegna. Seguirono poi i negozi di piazza Ovidio e di

via Feltre, a Milano, e quelli di Seregno e Curno in Lombardia. Un'intuizione vincente di Bernardo Caprotti, che si è consolidata nel tempo e che oggi festeggia i suoi 50 anni di vita. La sua evoluzione più contemporanea è la Cucina Esselunga, la linea di oltre 250 piatti gastronomici pronti studiati e preparati dall'insegna nelle sue cucine e che asseconda le rinnovate abitudini di consumo dei consumatori di oggi.

Le tappe della gastronomia di Esselunga

Per Esselunga, gli anni ’80 furono di studio e di ricerca con l'obiettivo di rafforzare la propria offerta e renderla quanto più distintiva. Ma soltanto negli anni '90 si arrivò ad una vera e propria produzione gastronomica e all’esposizione dei prodotti in modalità self-service, già confezionati, i salumi in atmosfera protetta e sottovuoto, i formaggi porzionati e confezionati.

Nel 2000, considerato l'aumento della richiesta e per garantire una sempre maggiore sicurezza alimentare, la produzione di molte ricette venne centralizzata e lo stabilimento di Limito di Pioltello, alle porte di Milano, diventò la grande cucina di Esselunga. Oggi il marchio Cucina Esselunga identifica una proposta di piatti pronti con oltre 250 ricette, presenti a rotazione a seconda della stagionalità, preparate da chef esperti, ogni giorno.

La Cucina Esselunga

La linea della Cucina Esselunga comprende quotidianamente le migliori ricette della

tradizione italiana e del mondo, rispettandone sempre la storia, la regionalità e la

stagionalità con un'offerta che spazia dai grandi classici nazionali e regionali alle ricette dal mondo. L'area tradizionalmente propone anche la rosticceria calda con ricette preparate allo spiedo e al forno.

I driver che contraddistinguono quest'area sono la cura nella selezione degli ingredienti, il rispetto della tradizione e la presenza di chef qualificati.

L'offerta in gastronomia

Nei reparti di gastronomia si trovano anche 250 tipologie di formaggi, 50 specialità gastronomiche conservate tra prodotti ittici, giardiniere, mostarde, salse per

formaggi, confetture; più di 70 tipologie di salumi rappresentativi del patrimonio della

salumeria italiana. L'insegna presta grande attenzione ai regionalismi e localismi.

Pasticceria Elisenda

L'area dei freschi, come già evidenziato, è sempre stata rappresentativa dell'offerta di Esselunga che negli anni ha valorizzato e incrementato il suo assortimento anche attraverso importanti collaborazioni. Ne è esempio emblematico Elisenda, l’alta pasticceria di Esselunga, nata dall’incontro tra l’azienda e il ristorante stellato Da Vittorio con prodotti di pasticceria e torte realizzati nel laboratorio di Limito di Pioltello da pasticceri esperti.

Oggi sono oltre 100 i negozi Esselunga che, all’interno di corner dedicati, ospitano la pasticceria Elisenda.