Gallery. Riapre lo storico punto di vendita Esselunga di Milano

Il supermercato Esselunga di via Monte Rosa a Milano riapre dopo il restyling. Lo store, che fu inaugurato nel 1958, presenta un'area più ampia e nuovi reparti di carne, gastronomia, pane e pasticceria Elisenda con banco a servizio

Il punto di vendita di via Monte Rosa a Milano è stato il secondo negozio che Esselunga ha aperto a Milano e in Italia, inaugurato il 23 gennaio del 1958. Oggi, dopo dieci mesi di chiusura per consentire i lavori di ristrutturazione, riapre al pubblico con una veste rinnovata, che rispecchia l'attuale immagine dell'insegna.

Le caratteristiche dello store

Il supermercato si estende su una superficie di 1.021 mq contro i 679 precedenti

contro i 679 precedenti In organico ci sono 51 persone.

Gli orari di apertura sono: lun-sab 7.30-21; domenica 8-20.

Lo store è stato quindi ampliato rispetto al passato e occupa una superficie raddoppiata. Sono stati rinnovati tutti i reparti per rispondere alle nuove esigenze di acquisto. In particolare, lo store è stato arricchito dei reparti di carne, gastronomia, pane e pasticceria Elisenda con banco a servizio. I banchi sono presenti sia serviti che a libero servizio, con laboratorio interno per reparti come la macelleria. In ottica di sostenibilità, sono stati adottati espositori refrigerati chiusi come per la pescheria a libero servizio all'interno dei quali, in continuità con quanto già sviluppato in altri reparti, sono presenti anche vini per lo più bianchi da poter acquistare insieme al pesce. Stessa dinamica in macelleria: come stimolo all'acquisto, Esselunga sceglie una comunicazione cross merchandising che invita il consumatore ad abbinare carne e vini. Inoltre, al cliente è riservata una promozione: con 15 euro di spesa nel reparto carne si otterrà uno sconto del 30% su un'etichetta presente in assortimento. Ampio spazio ai prodotti della Cucina Esselunga, collocati centralmente in espositori a isola evidenziati dal payoff Fatto da noi per voi, come a casa. In questo punto di vendita, la comunicazione ha un ruolo di primo piano, presente in tutti i reparti, articolata sia tramite cartelli, sia attraverso monitor con cui veicolare i valori dell'insegna e le produzioni disponibili nell'offerta, ma anche, come avviene in macelleria, per informare i clienti sulla provenienza delle carni in assortimento e sul percorso fatto, dall'allevamento alla macellazione. Anche le promozioni godono di spazi dedicati ed evidenziati da stopper e insegne.

Distintiva l'enoteca con caveau e sommelier per orientare i clienti nelle scelte di acquisto. In questo spazio l'esposizione si sviluppa per tipologia di vini, mentre per i più pregiati c'è un'esposizione dedicata ben comunicata instore. Ampia anche la zona per l'ortofrutta, dotata di isole, banchi, fuori banco ed espositori perimetrali. In quest'area Esselunga indirizza ai clienti informazioni utili sullo smaltimento delle confezioni, per rafforzare l'impegno eco-sostenibile. L’area casse è stata potenziata con nuove postazioni self checkout per una spesa rapida.

Il Bar Atlantic

Ulteriore novità è rappresentata dal Bar Atlantic, il 121esimo della rete Esselunga con una sala con oltre 40 posti a sedere e un'offerta che spazia dalla colazione al pranzo, compreso l’aperitivo con menù che variano settimanalmente. La scelta comprende primi, secondi, panineria, taglieri di salumi e formaggi, insalate, macedonie, torte, spremute di frutta fresca e molte specialità.