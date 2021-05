Esselunga corteggia Savona

L'avvio della consegna a domicilio gratuita di Esselunga a Savona è stato annunciato da un piano affissioni capillare e massiccio in punti strategici della città e delle aree limitrofe. Sui cartelloni pubblicitari campeggiava la scritta Consegne gratuite fino al 30 giugno. Il giornale online Ivg riporta una dichiarazione dell'azienda relativa al servizio di eCommerce attivo dal mese di aprile in tutti i comuni costieri e Boissano e Albisola Superiore. "L’ingresso in Liguria di ‘Esselunga a Casa’ risale allo scorso settembre sulla città di Genova per poi estendersi anche a La Spezia e ora servire anche la riviera di ponente” scrive.

Esselunga di fatto compie un primo passo per l'ingresso in città dove, sostiene la testata, si potrebbe ipotizzare una futura apertura di un negozio fisico. L'introduzione del servizio Esselunga a Casa potrebbe essere, quindi, un test per sperimentare la risposta dei consumatori. Ivg cita, infatti, trattative in corso "tra Esselunga e i proprietari delle aree ex Binario Blu in piazza del Popolo" nell'ambito di un più ampio progetto di riqualificazione delle aree tra il tribunale della città e il torrente Letimbro.

La Liguria, d'altra parte, è negli interessi di Esselunga. La catena, dopo un primo punto di vendita realizzato a La Spezia nel 2006, è tornata recentemente a investire nella regione con uno store aperto a Genova, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.

Esselunga a Casa, come funziona

Il servizio permette di ordinare la spesa online e riceverla a casa. Per usufruirne basta registrarsi al sito esselunga.it assicurandosi prima che il proprio cap sia servito. Il supermercato online di Esselunga propone un assortimento formato da oltre 15.000 prodotti di ogni categoria merceologica. I clienti hanno la possibilità, una volta effettuata la spesa, di scegliere data e orario di consegna in base alle proprie necessità.