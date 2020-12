Esselunga: primo store a Genova

L'insegna entra in città con il suo primo punto di vendita, a distanza di 36 anni dall'acquisto dell'area nel capoluogo ligure. Il negozio, sviluppato su una superficie di 1.495 mq, certificato in classe energetica A, si presenta con ampie vetrate che rendono visibile dall'esterno l'intero locale. La struttura Esselunga è situata in via Piave nel cuore di Albaro, a pochi passi dal mare, in un'area ex officina Fiat del 1925. In linea con la filosofia di Esselunga, sono presenti i prodotti del territorio grazie al lavoro di oltre 90 fornitori liguri.

Si tratta del 165esimo negozio della catena, sesta apertura del 2020, e secondo negozio in Liguria con quello di La Spezia aperto nel giugno del 2006.

Le caratteristiche del punto di vendita

La tradizionale offerta dei freschi si articola nei reparti di frutta e verdura sfusa e confezionata con una proposta di oltre 450 referenze; pescheria con banco pesce assistito e più di 250 prodotti tra cui il pescato nel mare della Liguria; macelleria con oltre 300 tagli; gastronomia con banco assistito con oltre 200 ricette e panetteria con 19 varietà di pane fresco sfornato per l’intera giornata, focaccia ligure o farinata servita nella classica teglia tonda di rame. Sono, inoltre, presenti il marchio Elisenda, la linea di alta pasticceria ideata da Esselunga in collaborazione con la famiglia Cerea del ristorante stellato Da Vittorio, e un’enoteca con 400 etichette. Il punto di vendita ospita il Bar Atlantic, marchio Esselunga dedicato alla ristorazione, dotato di terrazza con affaccio sul mare, e un'offerta di primi e secondi preparati al momento, hamburger classici e in edizione speciale e la caffetteria. È disponibile il take away e il servizio di consegna a domicilio. Ai consumatori genovesi è dedicato anche l'eCommerce. Il parcheggio è infine dotato di 215 posti auto. Il team di lavoro è composto da 134 addetti, dei quali 112 neoassunti del territorio ligure.