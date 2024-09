Esselunga: decima edizione di Amici di scuola e dello sport

Torna l'iniziativa di Esselunga Amici di scuola e dello sport, quest'anno alla sua decima edizione, in programma dal 9 settembre al 17 novembre 2024

Come ogni anno, Esselunga dedica un'iniziativa mirata a favore delle scuole italiane dell’infanzia, primarie e secondarie, degli asili nido comunali. Un'attività che di recente si è ampliata per includere anche le società e le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni e dal Comitato Italiano Paralimpico, come raccontato in questo articolo.

La nuova edizione, quest'anno la decima, sarà avviata il 9 settembre e proseguirà fino al 17 novembre.

Le modalità di partecipazione

I possessori di Carta Fìdaty riceveranno un buono ogni 15 euro e/o 50 Punti Fragola che potranno donare alle scuole o alle società sportive. I buoni potranno essere consegnati alle strutture oppure donati tramite l’App Amici di Scuola e dello Sport. Con i buoni raccolti, le scuole e le società sportive, dopo essersi iscritte al programma, potranno ricevere gratuitamente attrezzature sportive, informatiche e materiale didattico da scegliere su un catalogo di oltre 110 articoli. Anche quest’anno si rinnova la possibilità di donare i buoni agli Istituti Penitenziari Minorili iscritti al programma.

I risultati delle passate edizioni

Il programma ha permesso di donare dal 2015 a oggi oltre 135 milioni di euro in materiali e attrezzature didattiche a più di 14.500 istituti consegnando oltre 610.000 premi. Nel 2023 si sono aggiunte 7.100 società sportive. Finora sono stati distribuiti nei territori dove Esselunga è presente premi per un valore complessivo di: in Lombardia oltre 95 milioni di euro, in Piemonte circa 12 milioni di euro, in Veneto oltre 1 milione e 200 mila euro, in Liguria oltre 1 milione di euro, in Emilia-Romagna circa 8 milioni di euro, in Toscana oltre 17 milioni di euro, nel Lazio oltre 583 mila euro.