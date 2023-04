Esselunga amplia il proprio pacchetto premi all'interno del programma di loyalty Fìdaty con una serie di servizi che rispecchiano i trend del momento

È uscito il nuovo catalogo Fìdaty Esselunga, il programma di loyalty del retailer milanese che, in questa edizione aprile-ottobre 2023, si colora con toni accesi e fumetti vicini alla pop culture. Le illustrazioni sono state, infatti, affidate a Nicola Laurora, in arte Nico189, che ha svolto un lavoro di ricerca delle forme essenziali attraverso personaggi animati dalle linee semplici e pulite. Il programma fedeltà di Esselunga, con oltre 25 anni alle spalle, si arricchisce di premi con focus su alcune categorie specifiche che assecondano i trend del momento.

Esselunga sceglie i trend per Fìdaty

La sezione dedicata alla tavola, sia stoviglie sia prodotti food, resta piuttosto invariata con piatti, utensili, bevande o conserve di brand premium. Qui alcuni ingressi risultano interessanti. Un set di piatti in porcellana di Arthur Krupp e un pack di birre artigianali Hibu. In entrambi i casi vince la bellezza, con le porcellane decorate che diventano una decorazione per la casa più che una stoviglia, e il set Hibu con un packaging fumettistico che una volta terminato il prodotto, può rimanere come decorazione.

Sull’onda lunga della pandemia e della riscoperta di fare il pane in casa, entra in catalogo un libro su tecniche e ricette per impasti di Slow Food Editore. Esselunga apre anche a target diversi, magari più giovani, offrendo ai consumatori fedeli un assortimento di sei cocktail Nio, azienda che realizza mix ricercati in porzioni monodose già pronti da servire e a cui aggiungere solo il ghiaccio.

L’arredo casa diventa ancor più sofisticato, con un assortimento di referenze da brand di design premium, mantenendo comunque quei prodotti immancabili in catalogo come le parure letto. Con il successo delle profumerie Eb, Esselunga offre un paniere di premi legati proprio alla sua insegna del beauty: una gamma di referenze per la skincare o il make-up di brand noti che arrivano da Eb.

Esperienze e servizi al top

Si amplia notevolmente la sezione dedicata alle esperienze con grande attenzione al mondo delle degustazioni di vini o formaggi con visite in caseifici o cantine dedicate. Anche il numero di musei coinvolti aumenta e registra l’ingresso del Museo Egizio di Torino, il più antico museo del mondo dedicato interamente alla cultura egizia. Accanto ai voucher per parchi acquatici e simili, si affiancano lezioni di equitazione, abbonamenti mensili per la mobilità elettrica su due ruote e, soprattutto, un pacchetto prevenzione: un servizio comprensivo di 16 esami di laboratorio, sul trend della crescente attenzione alla salute della persona.

Crescono i partner e i voucher offerti. Con l’acquisto di servizi di partner Esselunga è possibile ottenere punti fragola o utilizzarli per acquistarne altri. Stiamo parlando, per esempio, dell’introduzione dell’assicurazione per la salute degli animali domestici o la stipula di contratti Telepass. Spicca la partnership con Plenitude: un’offerta luce e gas vantaggiosa, lo sconto in bolletta oppure l’uso dei punti Fìdaty per caricare l’auto elettrica alle apposite colonnine. Inoltre, sempre sull’uso di punti fedeltà, Esselunga conferma l’accordo pluriennale con Foot Locker.