Esselunga ha donato 93 milioni in 6 anni con Amici di scuola

Si chiude la sesta edizione di Amici di Scuola, l'iniziativa che ha consentito a Esselunga di distribuire, dal 2015 ad oggi, oltre 93 milioni di euro in materiale didattico e attrezzature informatiche a più di 13.000 scuole italiane proponendo, nell'ultimo anno, un catalogo arricchito di premi pensati per rispondere alle nuove esigenze dettate dal Covid-19: notebook, tablet, monitor, stampanti, lavagne interattive multimediali e corsi di smart teaching per favorire la didattica digitale.

Il materiale è stato donato alle scuole dell'Emilia-Romagna (per un totale di 5.325.571,3 euro), Lombardia (66.338.320,5 euro), Piemonte (7.866.451,5), Toscana (11.921.695, 2), Lazio (303.987,6), Liguria (590.067, 3), Veneto (780.214,9).

Il programma Amici di Scuola ha, inoltre, offerto anche per la sesta edizione la possibilità agli studenti delle scuole superiori di partecipare gratuitamente agli incontri Insieme per Capire, organizzati in modalità online, in collaborazione con Fondazione Corriere della Sera, con il coinvolgimento di 155.000 studenti e docenti di tutta Italia, nel periodo tra che va da ottobre a dicembre.