Esselunga ripropone Amici di scuola

Per la sesta edizione, l'insegna promuove l'iniziativa Amici di scuola, grazie alla quale Esselunga ha donato, negli ultimi cinque anni, circa 80 milioni di euro in materiale didattico e attrezzature informatiche a più di 13.000 scuole italiane. In occasione della riapertura delle scuole, l'azienda lancia la nuova edizione, segnata quest'anno dalle difficoltà legate all’emergenza da Covid-19.

“Esselunga ha voluto impegnarsi per contribuire a riportare un po’ di normalità nel presente, proponendo un catalogo arricchito da premi pensati per rispondere alle nuove esigenze: favorire la didattica digitale e consentire a studenti e insegnanti un ritorno a scuola più sicuro” si sottolinea in un nota.

Gli incontri con gli studenti

Come già sperimentato nelle edizioni passate, insieme alla fornitura di materiale scolastico, questa iniziativa darà la possibilità agli studenti delle scuole superiori di partecipare gratuitamente agli incontri Insieme per Capire, organizzati in collaborazione con Fondazione Corriere della Sera, dedicati a temi di attualità, che quest’anno si svolgeranno in modalità online, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza in vigore. In questo ambito, dal 2018 a oggi sono stati organizzati 17 incontri in presenza, con oltre 8.000 partecipanti tra studenti e insegnanti.