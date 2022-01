Esselunga: i risultati del progetto Amici di scuola

Nei sette anni dal suo avvio, il programma Amici di Scuola di Esselunga ha permesso di distribuire 100 milioni di euro a 14.000 scuole italiane, destinati all'acquisto di materiale didattico e attrezzature informatiche. L'insegna traccia un bilancio di un'iniziativa ormai collaudata al servizio delle comunità e del territorio. Al tempo stesso, il progetto prevedeva la possibilità per migliaia di studenti delle scuole superiori di tutta Italia di partecipare gratuitamente agli incontri Insieme per Capire, in collaborazione con Fondazione Corriere della Sera. A riguardo l'insegna sottolinea: "Il community program di Esselunga ha assunto un ruolo ancora più determinante nell’ultimo periodo, in cui alle scuole è stato richiesto di evolvere rapidamente verso un modello di didattica a distanza (DAD), con tutte le difficoltà che ne sono conseguite".

Una situazione che ha portato la catena ad adeguare il proprio contributo, distribuendo dispositivi tecnologici in linea con le nuove esigenze degli istituti.

Sugli obiettivi del progetto, Esselunga chiarisce: "La finalità di questa iniziativa è certamente il supporto alle famiglie e alle scuole dei territori in cui Esselunga è presente".

Questa operazione si inquadra in un più ampio impegno del gruppo sviluppato in più ambiti come raccontato in questo articolo, sia a supporto di enti e istituti sanitari, sia a sostegno degli animali domestici ai quali l'insegna ha dedicato un progetto ad hoc. La vicinanza nei confronti dei più fragili, dimostrata in occasione della collaborazione con Save the Children e Civico Zero, è stata espressa anche da singoli punti di vendita come nel caso del progetto Verona Autism Friendly che ha visto il coinvolgimento del superstore attivo in città.

Iniziative di questo tipo esprimono la volontà di Esselunga di raccontare il territorio, esprimere in modo netto la propria presenza, evidenziare la disponibilità al sostegno con il coinvolgimento, com'è ovvio, dei consumatori.