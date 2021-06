I risultati delle iniziative solidali di Esselunga

L'insegna con il supporto dei propri clienti ha portato avanti, attraverso il Catalogo Fìdaty, numerose iniziative solidali che hanno portato a importanti risultati. Per ogni 500 punti utilizzati dai clienti, Esselunga ha potuto destinare 10 euro a sostegno di tre progetti scelti con l’Istituto Nazionale dei Tumori, con Treedom e il programma Cacao Sostenibile in Togo, per i quali sono stati raccolti rispettivamente 2.049.190 euro che

andranno a favore della ricerca sui tumori giovanili, 42.500 alberi da piantumare per l’iniziativa Treedom e 559.820 euro a sostegno del progetto Cacao sostenibile, nato per offrire un futuro alle comunità della filiera del cacao in Togo. Per questo progetto, nel corso del 2020, sono stati formati 21 agenti di campo e 2.700 contadini in 63 villaggi, perché potessero lavorare alla nuova piantumazione di piante di cacao e di altri alberi da frutto. L'intento era di permettere ai coltivatori di diversificare e aumentare il reddito familiare e le entrate dell’intera comunità.

"La nostra scelta di coinvolgere i propri clienti in queste iniziative è in linea con la nostra politica di sostenibilità aziendale, volta a ridurre l’impatto ambientale e a promuovere una filiera responsabile. le attività dell'insegna mirano inoltre a contribuire al sostegno e sviluppo sociale ed economico delle comunità locali e, non ultimo, a supportare la ricerca in ambito scientifico" sottolinea l'insegna.