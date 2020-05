Esselunga: in assortimento guanti monouso brevettati da Virosac

Entrano nell'assortimento di tutti i punti di vendita Esselunga, grazie a una partnership con l'azienda Virosac, guanti palmati monouso in HD, proposti in formato rotolo da 100 pezzi.

I guanti sono trasparenti in unica misura, garantiscono la tattilità, sono leggeri e sottili, e costituiscono un dispositivo di sicurezza, in alternativa ai classici guanti in lattice o in vinile. L'azienda spiega: “Sono semplici da indossare, aderiscono perfettamente alla mano e si sfilano agevolmente. Sono idonei al contatto alimentare e riciclabili nella raccolta differenziata. Inoltre il formato in rotolo riduce al minimo l'ingombro del prodotto e consente un facile utilizzo grazie allo strappo di forma arrotondata”.

Il lancio di questo prodotto made in Italy si allinea alla necessità di rispondere alla notevole richiesta attuale di dispositivi igienici, necessari ad affrontare in sicurezza la quotidianità in questa fase di emergenza sanitaria.