Esselunga partner olimpico dell’Italia Team

Prosegue l'impegno di Esselunga per lo sport. Sulla scia della collaborazione per MIlano Cortina 2026, l'insegna sostiene il team olimpico a Parigi

Il mondo dello sport è da sempre stato un settore strategico su cui investire con iniziative mirate e promozioni. Tra le più recenti attività, Esselunga ha allestito il Villaggio degli Azzurri in piazza Gae Aulenti, ha inserito lo sport nello storico progetto Amici di scuola, è stato premium partner delle nazionali di calcio. In linea con questo percorso, oggi l'insegna sostiene le Olimpiadi in qualità di partner olimpico dell’Italia Team e supplier di Casa Italia a Parigi 2024. Nello specifico, questa collaborazione nasce nell’ambito del percorso tracciato verso le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

“Lo sport in tutte le sue discipline celebra l’impegno, la passione, la dedizione e la sana

competizione, valori nei quali ci identifichiamo e che trovano nelle Olimpiadi la loro espressione più alta" commenta Roberto Selva, direttore marketing e comunicazione di Esselunga.

La campagna

Nicolò Martinenghi, Mattia Furlani e Paola Egonu sono protagonisti delle affissioni realizzate per promuovere la partnership, dove spiccano i colori rappresentativi dei continenti e gli atleti dell’Italia Team. La stessa creatività viene ripresa nei graphic spot e nei contenuti trasmessi a Casa Italia dove è stato creato un ambiente immersivo. La campagna stampa utilizza lo stile caratteristico di Esselunga che fa parlare la frutta e la verdura e ha come soggetto un simbolico radicchio.

Nel ruolo di supplier di Casa Italia, Esselunga propone inoltre una selezione dei propri prodotti agli ospiti per enfatizzare il concetto di made in Italy.

Una docuserie

Questa attività di promozione ha visto anche la realizzazione della docuserie dal titolo Super Atleti, una produzione originale Sky Sport, in cinque episodi disponibili sui canali Sky. La serie si concentra sul percorso che ha accompagnato gli atleti dell’Italia Team e dell’Italia Paralympic Team fino all’importante tappa delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di

Parigi 2024.