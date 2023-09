Esselunga: a Milano il Villaggio degli Azzurri

In piazza Gae Aulenti a Milano, Esselunga ha allestito il Villaggio degli Azzurri, uno spazio dove assistere alle partite di calcio, sfidarsi con giochi interattivi

Spazio al calcio in piazza Gae Aulenti a Milano in occasione delle gare della Nazionale Italiana con Macedonia del Nord (Skopje, 9 settembre 20.45) e Ucraina (Milano, 12 settembre 20.45). Esselunga, Premium Partner della Figc e delle Nazionali Italiane di calcio, ha allestito nel quartiere di Portanuova del capoluogo lombardo il Villaggio degli Azzurri dove si potrà assistere alle partite seguendo le due gare sul maxischermo installato in piazza. In questo contesto, l'insegna propone anche attività e occasioni di intrattenimento.

Il Villaggio degli Azzurri: le attività previste

All'interno dello spazio di piazza Gae Aulenti, la Figc porterà alcuni tra gli oggetti più iconici della storia della Nazionale, tra cui la Coppa del Campionato Europeo 2020 vinto dagli Azzurri, che verrà esposta per tutti i giorni dell’evento.

Radio Italia coinvolgerà il pubblico, con esibizioni live e un palinsesto dedicato che vedrà come protagonisti Sergio Labruna e Dj Paoletta.

Il calcio al carrello

Nel Villaggio troverà spazio anche un’area dedicata a una sorta di “nuovo sport”, il Calcio al Carrello. Si tratta di un gioco pensato sia per adulti che per bambini chiamati a sfidarsi, in vari livelli di difficoltà, nel calciare palloni con l’obiettivo di mandarli nel carrello della spesa.

Le altre aree

Nei vari spazi del Villaggio sarà inoltre allestito un gazebo sarà dedicato agli e-sport. Qui sarà presente la Nazionale Italiana di e-sport, che nel luglio scorso si è classificata al terzo posto della FIFAe Nations Cup, la competizione tra le e-Nazionali delle Federazioni calcistiche mondiali.

Nel Villaggio vi sarà anche uno spazio interattivo realizzato da adidas dove mettersi alla prova con la velocità delle nuove scarpe X Crazyfast.

Prevista, infine, un’area dedicata allo street food, a cura di Bar Atlantic, con una proposta di focaccine di Esselunga, insalate, sandwiches, frutta o dolci.

Gli orari di apertura

Il Villagio sarà aperto: