Esselunga promuove il valore del risparmio

L'insegna continua a sviluppare attività di interazione con il territorio. La più recente iniziativa è dedicata ai più piccoli e prevede laboratori didattici per bambini dai 6 ai 12 anni. Alla base c'è un obiettivo importante: tra giochi e divertimento i più piccini saranno guidati alla scoperta del valore del risparmio, in particolare mirato a limitare gli sprechi alimentari e a promuovere la cultura del recupero.

Esselunga, infatti, intende trasmettere valori importanti utilizzando un linguaggio universale, ossia quello dell'arte. Per questo motivo alcune installazioni artistiche saranno posizionate in luoghi strategici e ad alta densità di traffico pedonale a Milano e Torino. Questi luoghi diventano idealmente punti di incontro in cui capire il valore del risparmio. I laboratori, realizzati da Madegus - Maestri del Gusto, esperti di educazione alimentare e divulgazione ludico scientifica nel campo della nutrizione, sono gratuiti e si svolgeranno dalle 10 alle 18 in piazza San Babila il 10, 12 e 14 settembre e in piazza XXIV Maggio il 9, 11, 13, 15 e 16 settembre. In entrambe le piazze saranno presenti altre due iconiche installazioni realizzate da Esselunga.

La presentazione a Milano

Per attivare e comunicare questa iniziativa, Esselunga ha organizzato un incontro a Milano in piazza Gae Aulenti condotto da Gerry Scotti, con la collaborazione di Deborah Rosciani, voce nota di Radio 24. Installazioni d'arte, laboratori didattici e intrattenimento ne sono stati gli ingredienti principali. In questa occasione Esselunga ha svelato un’inedita installazione che rimarrà esposta fino all’11 settembre.