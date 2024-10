Enoteca Esselunga cresce anche con degustazioni ad hoc

A quasi un anno dal lancio di Enoteca Esselunga, il retailer ha triplicato il suo assortimento e per creare un ulteriore link con i suoi clienti ha organizzato degustazioni in location di riferimento per fare cultura sul vino

“Un viaggio tra i vini di eccellenza” questo il titolo delle degustazioni che Esselunga ha organizzato a Roma (sulla Terrazza LaEsse nel raffinato store di via Tomacelli) e Milano (al Teatro Scala di Milano) per far conoscere meglio il progetto dedicato ai vini di Esselunga. Un evento itinerante, a partire dal primo a Roma, seguito da quello di Milano in attesa della prossima tappa (che dovrebbe essere Torino), per invogliare ancora di più il consumatore a una scelta consapevole e di gusto sul portale.

L’Enoteca Esselunga, lanciata lo scorso anno, è un eCommerce riservato esclusivamente al mondo del vino e dei distillati di qualità in grado di ricevere ordini online da tutta Italia. L’assortimento, oggi di 2.300 referenze triplicato rispetto all'inizio dell'attività, comprende una grande varietà di etichette di vini italiani, esteri e distillati disponibili solo online. Una selezione frutto di un meticoloso lavoro realizzato in collaborazione con oltre 650 aziende produttrici.

Le serate di degustazione sono state l'occasione per dare valore ai produttori e ai territori di origine dei vitigni, e anche al cibo abbinabile ai vini. Ad accompagnare l’esperienza, enologi esperti in grado di raccontare piccoli e grandi segreti dei vini e dei produttori, in modo da aiutare le persone anche non specializzate a vivere al meglio la degustazione e la relazione con i vini.

Chi è il profilo tipo di Enoteca Esselunga online oggi? "Su questo nostro sito Tutti possono trovare vini di qualità adatti al portafoglio di ciascuno -chiarisce Emanuele Giampieri, compratore dei vini- certo il consumatore che risulta da questo anno parla di un cliente uomo, di età compresa tra i 45 e i 55 anni, prevalentemente single, professionista e con una fascia di reddito alta".

Non solo online

Oggi negli ottantotto superstore Esselunga e negli otto caveaux del format laEsse, l’enoteca ha una sua forte identità caratterizzata anche dalla presenza di un sommelier a disposizione della clientela. Inoltre, il servizio di consegna a domicilio “Esselunga a Casa” ha permesso di implementare l’offerta con la sezione Grandi Vini. Da questo percorso si è delineata l’idea di raggiungere tutta Italia attraverso il portale dedicato ai vini, portando a casa dei clienti etichette esclusive attraverso un viaggio che parte da un magazzino a temperatura controllata, dove viene conservata ogni bottiglia proveniente direttamente dai produttori, lungo una filiera corta che permette di consegnare ovunque in modo veloce e garantito, con i mezzi propri dell'azienda di Pioltello (Mi) dove possibile e con un corriere esterno dove Esselunga non è presente