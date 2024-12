Gallery. Esselunga: a Cortina un pop-up store per le eccellenze

A Cortina d'Ampezzo Esselunga inaugura un temporary store con un'offerta che intende valorizzare le eccellenze, con focus sui freschi e un'ampia enoteca

Sulla scia del concept già testato nel 2022 a Milano, Esselunga replica l'esperienza in un contesto mai presidiato con un temporary store a Cortina D'Ampezzo, in via Cesare Battisti 11, a pochi passi da Corso Italia, una delle vie principali della località. Questa apertura si inserisce nel contesto di una partnership siglata con la Fondazione Milano Cortina 2026, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.

Il temporary store

Le eccellenze è il format scelto per Cortina dove Esselunga rimodula l'esperienza milanese e la reinterpreta. Gli spazi e gli arredi, infatti, sono stati pensati per integrarsi con i codici stilistici caratteristici del territorio. Il punto di vendita dispone di una caffetteria con cucina, che prevede più di 40 posti a sedere e il servizio ai tavoli. Il negozio si estende su un'area di 250 mq, adiacente alla Galleria Farsettiarte, uno dei luoghi più rappresentativi della vivacità culturale oltre che turistica di Cortina, e dove nel 2025 sarà inaugurata Casa Esselunga, spazio polifunzionale di eventi e comunicazione che accompagnerà la città alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026.

L'offerta

In assortimento oltre 60 tipologie di formaggi provenienti dal territorio con referenze

selezionate dalla Francia, dalla Svizzera e dalla Grecia; più di 50 specialità gastronomiche conservate tra prodotti ittici, giardiniere, mostarde, salse per formaggi e confetture; più di 25 tipologie di salumi tra i più rappresentativi del patrimonio della salumeria italiana.

A libero servizio si trova la linea Cucina Esselunga con una scelta di oltre 250 ricette pronte da gustare, presenti a rotazione a seconda della stagionalità, fino alla rosticceria calda. L’offerta è stata disegnata dando spazio ai localismi e tra i piatti pronti vi sono i canederli, il gulash, gli spatzle alla tirolese, i casunziei all’ampezzana. Completa l'offerta il pane sfornato fresco. Anche in questo store è presente il marchio Elisenda, l’alta pasticceria di Esselunga nata in collaborazione con il ristorante stellato Da Vittorio dei fratelli Cerea. Infine, in enoteca è disponibile una selezione di circa 400 etichette provenienti dalle cantine

più prestigiose d’Italia e del mondo, un caveau per i vini più pregiati. L'area è presidiata da un esperto sommelier. I vini saranno acquistabili anche online nell'apposito sito con un assortimento di circa 2.500 etichette.