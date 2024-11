Esselunga rinnova la sua app

Una migliore organizzazione e nuove funzionalità per l’app di Esselunga, che mira a rendere più facile e veloce l’esperienza di acquisto

Offerte personalizzate come 10 prodotti scontati al giorno, iniziative di loyalty, la carta Fìdaty a portata di click con la nuova versione dell’app di Esselunga. Le sezioni dell’app sono pensate per facilitare e velocizzare la spesa del cliente, grazie a una modalità d’uso più intuitiva. Ad esempio si può vedere in un’unica area la carta Fìdaty e i buoni sconto. Poi diventa più facile accedere ai servizi disponibili nel negozio, tra cui la ricerca dei prodotti in assortimento, l’uso del Presto Spesa in app per i punti di vendita in cui c’è il servizio di pagamento self, la configurazione dei pagamenti digitali, come Fìdaty Oro Flash.

Con la nuova app fino a 10 prodotti da scontare al giorno

Tra le novità c’è la possibilità di scegliere fino a 10 prodotti ogni giorno da scontare, una nuova area Scelti per te, navigabile tra le promozioni in corso, il centro delle notifiche con le ultime novità. Inoltre disponibile la funzione di condivisione della propria lista della spesa con altre persone, che può essere poi convertita in carrello per gli acquisti online.

Altre funzioni in arrivo per l’app di Esselunga

Rimane possibile prenotare i premi dal catalogo Fìdaty, navigare tra i volantini e consultare l’archivio degli scontrini virtuali. Già da ora sono previsti ulteriori aggiornamenti e nuove funzionalità volti a facilitarne l’uso. L’app Esselunga è disponibile sia in App Store che in Google Play.