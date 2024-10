Esselunga rilancia la Carta Fidaty e amplia il catalogo

Si rinnova la Carta Fidaty di Esselunga con un catalogo più ampio e nuove opportunità per i possessori della card Fidaty Oro

I programmi loyalty si confermano un ottimo strumento di fidelizzazione dei consumatori con i quali le insegne riescono con più facilità a monitorare gli acquisti e le abitudini di spesa e di conseguenza a personalizzare le offerte.

Carta Fidaty di Esselunga ha una lunga storia alle spalle e continua ad avere un ruolo importante per l'insegna che, a conferma della volontà di continuare a investire nei programmi loyalty, ha rilanciato le carte ampliando l’offerta del suo catalogo attraverso nuove partnership e ulteriori premi che andranno a intercettare necessità e interessi dei consumatori.

Il sostegno sociale e il risparmio

Per Esselunga, così come per le altre insegne, il programma fedeltà ha anche un risvolto sociale importante. Infatti, Esselunga ha sostenuto negli anni progetti per la comunità, la salute, la ricerca scientifica, l’ambiente e il territorio.

Non ultimo aspetto, il tema del risparmio: stando ai dati forniti dall'insegna, dal 2020 a oggi, il solo buono acquisto Fìdaty ha permesso ai clienti di Esselunga di risparmiare oltre 350 milioni di euro.

Le novità di Carta Fidaty

L’operazione interessa in particolar modo la Fìdaty Oro, la carta fedeltà che consente ai clienti di raccogliere punti e di beneficiare di una linea di credito valida nei negozi Esselunga, nei Bar Atlantic, nelle Profumerie eb e per le spese online sui siti esselunga.it, esserbellaprofumerie.it e parafarmacia.esselunga.it.

I clienti che già possiedono Fìdaty Oro potranno avere uno sconto del 10% sulla linea Esselunga Top, consegne eCommerce per 3 mesi a solo 1 euro, abbonamento annuale gratuito a Doc 24.it, la piattaforma di telemedicina online, due mesi di abbonamento gratuito a Infinity+ oltre a un buono compleanno da 10 euro. Coloro che la richiederanno per la prima volta riceveranno, in aggiunta, un welcome kit.