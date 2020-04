Esselunga testa uFirst per prenotare gli ingressi nei super e ridurre le code

Ufirst è disponibile gratuitamente per i retailer fino a fine giugno, gli accessi sono prenotabili via App fino a un'ora prima della chiusura del negozio

Si ampliano le possibilità date dalla digitalizzazione per superare alcune criticità che questa emergenza Coronavirus ha posto al #retailinprimalinea. E le lunghe code fuori dai negozi, seppur disciplinate, possono rappresentare un momento possibile diffusione del virus.

Nella proposta di nuove soluzioni, dopo quella vista in Coop Liguria e Lombardia, troviamo il caso di Esselunga che ha attivato, per ora in test in due supermercati di Milano, viale Umbria e via Feltre, la possibilità di prenotare l'ingresso nello store in collaborazione con il team che gestisce l'app uFirst.

Ufirst è una piattaforma "eliminacode" proposta anche ai retailer gratuitamente fino al 30 giugno, e fa parte dell'iniziativa "Solidarietà digitale" del ministero dell'Innovazione. Si tratta di un sistema che consente ad amministrazioni pubbliche, ai medici, alle farmacie, alle strutture sanitarie e alla gdo di gestire in modo ordinato e programmato le file attraverso totem o app, notificando agli utenti quando è il loro turno. Il sistema facilita gli utenti nel rispettare le distanze di sicurezza imposte dall'emergenza Coronavirus.

Tenere sotto controllo le file fuori dagli store

Tra gli altri servizi che gli utenti stanno utilizzando per gestire al meglio il tempo e le file, si segnalano filaindiana.it e dovefila.it, piattaforme che si basano su un altro principio e geolocalizzano gli store su una mappa e permettono di avere una stima sul tempo di attesa fuori dal negozio in base alle segnalazioni degli utenti in coda. Quello delle code fuori dai negozi, che virtualmente affliggono i servizi online, è infatti un problema su cui molti retailer stanno cercando di intervenire, qui teniamo un quadro della situazione aggiornato.