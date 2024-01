Esseoquattro inzia l’anno partecipando alla fiera Marca di Bologna

Sarà un interessante inizio d’anno quello di Esseoquattro SpA, con la partecipazione il 16 e il 17 gennaio alla fiera Marca di Bologna

“Quello che accade a MARCA rimane a MARCA. Ma tu puoi scoprirlo.”

Esseoquattro SpA, ha scelto una misteriosa campagna teaser con questo slogan, per annunciare la sua partecipazione alla fiera Marca 2024, punto di riferimento per il mondo della GDO e dell’Industria, prevista a Bologna il 16 e il 17 gennaio prossimi.

L’Azienda cartotecnica padovana, che da oltre 45 anni progetta, produce e distribuisce packaging per alimenti innovativi, performanti e sostenibili ha infatti scelto questo palcoscenico internazionale, per presentare le sue ultime novità e per incontrare clienti, fornitori e chiunque sia interessato alle creazioni di alta qualità, marchiate con il sigillo della Rosa.

Esseoquattro è infatti pronta a iniziare il 2024 con il consueto entusiasmo: a Marca presenterà i nuovi prodotti che si rivolgono a GDO e Industria, settori in cui l’Azienda conta già numerosi clienti di rilievo e una nuova campagna pubblicitaria accattivante e originale.

Lo stand (Pad. 26 | Stand A106 - B103) dove i visitatori saranno accolti dal Team della Rosa sarà in linea con lo stile energico e frizzante che da sempre contraddistingue Esseoquattro: a farla da padrone sarà il colore rosso istituzionale e non mancherà un ampio ledwall dove verrà trasmesso il video della nuova campagna pubblicitaria per il 2024.

Previsto inoltre uno spazio dedicato agli aperitivi, su invito, durante i quali sarà possibile “toccare con mano” l’efficacia dei packaging Esseoquattro. Tra le novità che verranno presentate durante la fiera ci sarà anche il nuovo Olà 38 g FF, ovvero senza fluorurati.

Chi visiterà lo stand, potrà infine trovare i grandi classici firmati Esseoquattro, come la linea Ideabrill®, l’Eco Packaging System e la linea Antigrasso Olà.

I prodotti salvafreschezza di Esseoquattro, sono legati a doppio filo all’innovativa formula IdeabrillⓇ, che ha rivoluzionato il settore degli imballaggi per alimenti freschi.

IdeabrillⓇ è composto da una carta kraft di pura cellulosa a fibra lunga, altamente resistente, accoppiata ad un film trattato, in grado di mantenere inalterate le caratteristiche organolettiche dell’alimento poiché è termosaldabile e lo isola totalmente da umidità, luce e raggi UV.

Utilizzato per affettati, salumi, formaggi, carne, gastronomia e pasticceria, IdeabrillⓇ è brevettato, salvafreschezza, idoneo al contatto diretto con gli alimenti e riciclabile nella carta, oppure separabile: tutte caratteristiche che lo rendono uno dei fiori all’occhiello di Esseoquattro SpA.

Dalla forte spinta all’innovazione e dalla filosofia green aziendale prende vita Eco Packaging System, non un prodotto ma un impegno verso i consumatori.

L’obiettivo è di ridurre l’impatto dei packaging sull’ambiente, rendendoli sempre più riciclabili, ma mantenendo al tempo stesso le elevate capacità di conservazione, per garantire un servizio al cliente e per combattere lo spreco alimentare.

In quest’ottica il reparto R&D di Esseoquattro è quotidianamente al lavoro per migliorare tutte le linee di prodotto intervenendo su tutte le componenti degli imballaggi: supporti, collanti, inchiostri e coprenza stampe.

Olà è il packaging per fritti e cibi molto conditi, pensato per sostituire la carta paglia, con il vantaggio di essere idoneo al contatto diretto con gli alimenti. È un packaging innovativo e altamente performante poiché non lascia passare nemmeno una goccia di unto ed evita la formazione di antiestetici aloni.

Il prodotto dà la possibilità di servire cibi sempre croccanti e caldi come appena sfornati, dal momento che permette di cuocere e scaldare gli alimenti che contiene nel forno tradizionale (fino a 150° per 20’), nel microonde (fino a 600 w per 2’) e sulla piastra elettrica (fino a 220° per 5’).

Tutte le informazioni relative alla presenza dell’azienda a Marca, sono disponibili sul sito di Esseoquattro e, cliccando sul banner dedicato in Home Page, sarà possibile richiedere un appuntamento in fiera con il Team della Rosa.