Si consolida la presenza della rete di profumerie di Esselunga ad insegna Eb Esserbella con un format esperenziale messo a punto nel 2019 con l'apertura di Vimercate come raccontato in questo articolo. La rete si potenzia con l'apertura realizzata a Stezzano (Bg) all'interno del centro commerciale Le due torri. Si tratta della quarantaduesima profumeria della catena. L'insegna è oggi presente nelle gallerie commerciali Esselunga in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana.

Per potenziare l'aspetto esperenziale dello store, sono state predisposte alcune postazioni centrali, segnalate da apposito visual, dedicate alla cura delle unghia, del viso e del corpo dove poter provare e sperimentare i prodotti da acquistare con la consulenza di personale specializzato in grado di fornire consigli e indirizzare verso gli articoli più adatti in base alle esigenze individuali del consumatore. Per un rapporto più diretto con la clientela, Esserbella offre la possibilità di prenotare, anche online, i servizi di make up, skincare, brow e nail studio per un’esperienza di bellezza quanto più personalizzata.

Lo spazio è concepito anche come luogo di incontro e condivisione all'interno del quale vengono organizzati appuntamenti, eventi e incontri, grazie alla collaborazione con esperti del settore.

L'assortimento

L'offerta del beauty store, declinata per uomo e donna e suddivisa per brand e funzione d’uso con lo scopo di rendere il percorso di acquisto chiaro e semplice, propone i brand più prestigiosi per fragranze, trattamenti viso e corpo, make-up di tendenza e accessori per un totale di 11.000 referenze in assortimento. I prodotti che compongono l'offerta sono disponibili anche per l'acquisto online sul web a questo indirizzo.

La profumeria di Stezzano è aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 21, la domenica dalle 9 alle 20.