Ai primi di dicembre, è stato inaugurato a Salerno, in Corso Vittorio Emanuele , in una galleria pedonale, eté prime , un’altra spesa, insegna che rappresenta l’evoluzione gourmet di eté, pensata per location di media metratura che si trovano nelle zone centrali dei centri urbani . In particolare, in 700 mq, è stato definito un layout in grado di offrire una shopping experience che coniuga stile, servizi, funzionalità e accoglienza grazie a un’ampia offerta di freschi e freschissimi (il 60% dell’offerta) che prevede banchi assistiti per carne, gastronomia di alto livello con possibilità di prenotazioni, pane con lavorazione interna e pescheria, chiamata Cuoco per la presenza del corner friggitoria. Non mancano il sushi confezionato e l’ittico sfuso surgelato.

In questi ultimi mesi, l’insegna eté, giunta a oltre 125 store , con un’incidenza pari all’80% del business al dettaglio, sta testando alcune segmentazioni: per esempio, Grand’eté , lanciato lo scorso novembre, nel segmento dei maxi store , all’interno del centro commerciale Porte di Pompei , (nell’omonima località in provincia di Napoli), su un’area di 3.200 mq -in un locale in precedenza occupato da Auchan.

“Si tratta di un concept a dimensione umana -chiarisce Bellini- che vuole soddisfare le esigenze delle famiglie e delle persone in generale, grazie a un assortimento di livello a prezzi corretti e a una relazione interpersonale intensa e quasi personale. Vogliamo che i nostri clienti si sentano in questo negozio, come negli altri della rete, come a casa”. In quest’ottica, trattandosi di uno store in centro città è disponibile, tramite app, il servizio di consegna, sia direttamente al domicilio sia come click & collect, soluzioni che Moderna intende applicare anche ad altri negozi eté “insegna che rappresenta il futuro su cui intendiamo investire”, aggiunge Bellini.

A questa rete articolata si aggiungono altri brand: Dimeglio, la firma che identifica la prossimità evoluta e il cui peso sul fatturato al dettaglio è di circa il 10%. “Parliamo di oltre 60 negozi che, con la loro metratura massima di 350 mq, ben si adatta ai format più piccoli, anche se a volte la utilizziamo per evitare sovrapposizioni -afferma Bellini-. Inoltre, stiamo testando con risultati particolarmente soddisfacenti anche due insegne nell’area della convenienza: X Sempre, attiva in 3 punti di vendita definisce il nostro modello di Edlp, mentre Superdis, con i suoi 7 store, si propone come una formula ibrida tra discount e supermercato, con un assortimento ristretto, un’incidenza importante di primi prezzi, ma anche di marche e di extralimentare”.

Da Gdoweek n. 1, 15 gennaio 2022