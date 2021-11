Grand’eté: il format evoluto di Moderna 2020 (VéGé)

Moderna 2020 srl (Gruppo VéGé) rilancia le grandi superfici proponendo un format di ultima generazione. Grand’eté è infatti l’ultima evoluzione del format maxi store, realizzato all’interno del centro commerciale Porte di Pompei, su un'area di 3.200 mq, in una struttura precedentemente occupata da Auchan. “Grand’eté è la realizzazione di un progetto ambizioso che restituisce valore e dignità al nostro territorio. Nonostante l’impegno superiore al previsto, a causa della pandemia che ha rallentato l’esecuzione dei lavori, questa apertura è una sfida che meritava d’essere raccolta -dichiara Nicola Mastromartino, amministratore delegato di Moderna 2020 e past-president di Gruppo VéGé-. Vedere rinascere il centro commerciale Porte di Pompei mi emoziona perché è un passo importante nella strategia di espansione di Moderna 2020, ma lo è ancor più per le comunità servite dal nostro nuovo punto di vendita e per le famiglie dei lavoratori che ritrovano una stabilità lavorativa.”

Gli spazi del maxi store Grand’eté sono stati strutturati ex novo per offrire un mix ben calibrato di soluzioni estetiche, servizi, funzionalità e accoglienza. La sostenibilità è un concetto chiave di questa apertura così come la valorizzazione delle produzioni locali in modo particolare freschi e freschissimi in banchi serviti. In store è presente il laboratorio caseario di mozzarella di bufala e i reparti macelleria pescheria, sushi, salumi e formaggi, ortofrutta con piante e fiori ed enoteca a cui si affiancano l’area ristoro con gastronomia, pasticceria e bar, libreria, sala generi vari e l’emporio.

“L’inaugurazione del maxi store apre un nuovo capitolo nella storia trentennale di Porte di Pompei garantendogli continuità e ricollocandolo al posto che gli compete. Essere co-protagonisti di questo momento cruciale di rilancio è allo stesso tempo motivo di orgoglio e una responsabilità di non poco conto” spiega Domenico Raimondo, Ad di CI.BO. Pompei srl.