Ethos Profumerie incrementa lo sviluppo e accoglie nuovi soci

La rete di Ethos Profumerie, attiva con più soci nelle varie aree geografiche del Paese, è attualmente formata da 290 profumerie. Il recente ingresso di tre nuovi soci consente di raggiungere una rete vendita di 300 negozi rafforzando la presenza dell'insegna da nord a sud. Risultano, infatti, strategici gli accordi con Be your Beauty, Mabel e Dellepiane Profumerie, che operano in differenti regioni italiane, ossia Campania, Lombardia, Liguria e Piemonte.

“Siamo molto felici e orgogliosi di aver inaugurato il 2022 con questi nuovi ingressi -dichiara Mara Zanotto, direttore generale di Ethos Profumerie-. Abbiamo ritrovato nei

nuovi consorziati la stessa voglia di crescita ed espansione che ci caratterizza come

Gruppo e lo stesso spirito e principi che ci muovono nel lavorare con etica, passione e

rispetto. Un sincero ringraziamento va quindi a chi con entusiasmo ci ha scelto oggi, ma

come sempre e a maggior ragione anche ai nostri imprenditori storici che negli anni ci

hanno permesso di fare della qualità il nostro punto cardine. Guardiamo a questo nuovo

anno con fiducia e siamo certi che insieme continueremo a raggiungere grandi traguardi".

I nuovi soci

Nello specifico, Be Your Beauty opera in Campania con un punto di vendita a Caserta. In questo caso si tratta di una società specializzata nel mondo della farmacia italiana che, con questo accordo, entra a far parte del mondo della profumeria con un format innovativo dando vita a una profumeria dotata di hair bar. La società ha obiettivi specifici: aprire sette store nei prossimi quattro anni.

Attiva invece a Milano Mabel Profumerie che vanta una lunga storia nel settore. Gestisce attualmente oltre 60 marchi online e offline.

Infine Dellepiane Profumerie conta otto negozi tra Liguria e Piemonte, situati a Savona, Arenzano, Loano, Cairo Montenotte, Sanremo, Genova e Torino, specializzati nella vendita di fragranze e prodotti di cosmesi.