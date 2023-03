Etruria Retail (Carrefour) e Coripet insieme per il riciclo

#Esg. L'iniziativa bottle to bottle, attivata da Etruria Retail (Carrefour) e Coripet, ha coinvolto 19 punti di vendita della rete

Il progetto bottle to bottle, portato avanti da Etruria Retail e Consorzio Coripet, ha permesso di raccogliere circa 10 tonnellate di bottiglie per un totale di oltre 550 mila bottiglie conferite. L'iniziativa, infatti, prevedeva la raccolta e il riciclo delle bottiglie ad uso alimentare in polietilene tereftalato, nei 19 negozi Carrefour della rete che hanno aderito.

Gli eco compattatori negli store

Il primo eco compattatore della rete di Etruria Retail è stato installato a Grosseto, lo scorso maggio, mentre l’ultimo ad Abbadia San Salvatore, sul Monte Amiata, a fine gennaio.

Gli altri si trovano a

Monteroni d’Arbia

Orbetello

Montemurlo

Ponsacco

Pitigliano

Subbiano

Sansepolcro

Loro Ciuffenna

Forcoli

Calcinaia

Manciano

Grosseto

Siena.

Come funziona bottle to bottle

Ogni bottiglia, deve aver contenuto liquidi alimentari, vale un punto e 200 punti raccolti danno il diritto a 2 euro di sconto su una spesa minima di 25 euro. La raccolta punti avviene scaricando l’app gratuita di Coripet o ritirando la Card Coripet nel punto di vendita. Le bottiglie conferite nell’eco compattatore in prossimità del negozio, vengono ritirate da Coripet e portate ad un riciclatore dove vengono lavate e sminuzzate in piccoli pezzi. Il pet così riciclato viene utilizzato per produrre nuove bottiglie. I tappi sono separati nel corso del lavaggio finale ed anch’essi avviati a riciclo.

Le dichiarazioni

“Siamo orgogliosi e felici dei numeri -afferma Maurizio Nicolello, direttore commerciale di Etruria Retail- ottenuti in questi primi mesi dal progetto che stiamo portando avanti con Coripet. Etruria da sempre è attenta ai bisogni dei propri clienti e del territorio. Il nostro obiettivo è quello di proporre ai nostri clienti e non solo, la possibilità di riciclare in piena libertà ed autonomia i contenitori di pet che talvolta vengono dimenticati o riciclati in modo errato. Lo spirito con il quale abbiamo deciso di sostenere questo progetto è quello di migliorare l'ambiente con l’aiuto fattivo di tanti clienti".

“Fa piacere riscontrare un interesse dei clienti, perché in questo modo ne trae vantaggio l’ambiente ma anche il carrello della spesa - afferma Monica Pasquarelli, responsabile ecocompattatori Coripet- e i volumi di materiale recuperato e di conseguenza poi riutilizzato cominciano a farsi molto interessanti”.