Euronics Bruno valorizza i talenti interni all’azienda

Importante evoluzione organizzativa per Euronics Bruno, azienda che transita verso un modello sempre più manageriale, pur mantenendo salde le radici familiari. Un cambiamento che intende valorizzare, fra l’altro, i talenti interni di un’azienda con oltre 900 dipendenti, 38 punti vendita diretti e 14 affiliati. Il processo di riorganizzazione si è consolidato nel giugno 2024, con la creazione di un nuovo consiglio di amministrazione, guidato da Diego Crisafulli, riconfermato amministratore delegato e nominato anche direttore generale, carica appena istituita .

Il management team, composto prevalentemente da risorse cresciute all'interno dell'azienda che nel corso degli anni hanno ricoperto ruoli di crescente responsabilità, esprime la volontà di Euronics Bruno di investire sul talento delle persone, favorendone la crescita professionale attraverso percorsi di carriera verticali e interfunzionali.

Francesco Crisafulli entra nel Cda come co-amministratore delegato, con deleghe congiunte alle risorse umane e allo sviluppo, mentre Maurizio Decastri, docente Università di Roma Tor Vergata, mantiene la carica di Presidente e membro esterno.

Altri ruoli strategici nell'azienda

Il nuovo organigramma introduce, inoltre, ruoli strategici per rafforzare la struttura dell'azienda. Tra questi, il business controlling director, responsabile del budgeting e del controllo sul business aziendale della “line” (commerciale, vendite e marketing), presidia il posizionamento competitivo nelle diverse aree geografiche, e funge da raccordo organizzativo fra le linee di business e la direzione generale, il direttore vendite, responsabile del coordinamento dei canali di vendita e il vice-direttore generale, che supporta l’amministratore delegato nei progetti strategici e collabora con le risorse umane nella gestione del personale.

In questa nuova fase, Alessandro Barresi, in azienda dal 2006, assume il ruolo strategico di business controlling Director mentre la direzione commerciale va a Daniele Patania, in azienda dal 2011, e che porta con sé l'esperienza acquisita sia come store manager sia nel campo dei servizi e dell'omnicanalità.

Francesco La Terra (solida esperienza nei punti di vendita e ruolo di Specialist, figura strategica che da oltre 10 anni garantisce la collaborazione sinergica tra l’area commerciale e i negozi), è stato nominato direttore vendite.

Martina Pino, in azienda dal 2017, diventa responsabile marketing.

Giorgio Moncada, entrato in azienda nel 1998 come store manager di Modica, oggi ricopre il ruolo di vice direttore generale.

La funzione di Cfo (Chief financial officer), affidata a Stefano Santonocito, manager con oltre 12 anni di esperienza in azienda, è stata rafforzata con maggiore autonomia decisionale e operativa.

"Il nuovo assetto organizzativo conferma il nostro impegno a investire nelle persone che hanno contribuito allo sviluppo di Euronics Bruno –commenta Diego Crisafulli, amministratore delegato e direttore generale di Euronics Bruno-. Puntare sui talenti interni all’azienda non è solo una scelta strategica, ma un valore che ci contraddistingue e che vogliamo custodire. Parallelamente alla riorganizzazione aziendale stiamo avviando diversi progetti per creare un solido welfare aziendale. Per noi è importante promuovere un ambiente che si rinnovi mantenendo salde le proprie radici, dove incentivare una crescita responsabile e duratura grazie al prezioso supporto delle nostre risorse che sviluppano le proprie competenze e fanno carriera all'interno dell'azienda. È un percorso che garantisce la continuità dei valori ma con uno sguardo rivolto sempre al futuro, una scelta che ci ha resi un punto di riferimento nel mercato".