Euronics Dimo presenta le auto elettriche Xev YoYo in tre suoi negozi torinesi: via Nizza e Area12 e Settimo Cielo Retail Park a Settimo Torinese

Euronics Dimo presenta le vetture elettriche Xev YoYo in tre dei suoi punti di vendita: via Nizza e Stadio Area12 a Torino e a Settimo Cielo Retail Park a Settimo Torinese. Questa iniziativa rappresenta un interessante contributo di Euronics all'innovazione e alla sostenibilità ambientale applicata alla mobilità, in una fase di mercato che potrebbe essere facilitata dagli incentivi previsti dal Governo.

Ideata e sviluppata dal team Xev Global, la Xev YoYo è una vettura 100% elettrica, con un'autonomia fino a 150 km, una velocità massima di 90 km/h ed è guidabile dai 16 anni. Le sue dimensioni compatte permettono di muoversi agilmente nel traffico cittadino e di parcheggiare con facilità.

“L'introduzione delle auto elettriche Xev YoYo nei nostri punti di vendita Dimo di Torino rappresenta un ulteriore passo significativo verso la sostenibilità sociale e il rispetto dell'ambiente -commenta Elena Vipiana, titolare Dimo SpA-. Ci sentiamo parte di un cambiamento volto a rendere le nostre città più salubri contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dal traffico cittadino”.

Xev (sta per X-Electric-Vehicles) è una start up nata sull'onda della mobilità elettrica su 4 ruote. La società Xev Srl, costruttore di vetture 100% elettriche, è stata fondata a Torino nel luglio 2017. Per opportunità di finanziamento nel 2019 si costituisce la Xev Global Ltd con sede a Hong Kong dove sono successivamente confluite le attività di progettazione, approvvigionamento di componenti e assemblaggio. Nella sede di Torino Xev sviluppa il design e distribuisce i suoi veicoli con i relativi sistemi integrati di mobilità.

“In linea con la nostra missione di rendere la mobilità urbana sempre più accessibile, Xev è orgogliosa di annunciare la propria collaborazione con il Gruppo Dimo Euronics -aggiunge Giorgio Astesano, direttore Italia di Xev-. Insieme vogliamo promuovere la mobilità elettrica offrendo la possibilità di scoprire i dettagli della YoYo in diversi punti di vendita Euronics”.