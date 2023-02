European Private Label Awards 2023: quattro i retailer italiani premiati

Quattro i retailer italiani, su sedici vincitori, che si sono aggiudicati importanti riconoscimenti per le mdd all'European Privatel label awards 2023

Sono sedici i retailer, provenienti da nove paesi europei, nominati vincitori degli European Private Label Awards 2023, l'evento che celebra l'eccellenza dei prodotti a marchio del distributore, organizzato da European Supermarket Magazine.

I 16 vincitori del 2023

Questa edizione ha visto salire sul podio

Abbi Holding (Italia)

Albert Heijn/Etos (Paesi Bassi)

Aldi France

Aldi Italia

Bwg Foods/Spar Irlanda

Conad (Italia)

Consum (Spagna)

Coop (Italia)

Coop Trading (Danimarca)

Desarrollo de Marcas/Euromadi (Spagna)

Lidl Danimarca

Migros Ticaret (Turchia)

Pingo Doce (Portogallo)

Rewe Group (Germania)

Salling Group (Danimarca).

I premi sono stati assegnati in 17 categorie alimentari. Sono inoltre stati consegnati quattro premi "Best of the Best" intercategoria: Prodotto innovativo dell'anno

Premio per l'eccellenza nell'imballaggio, Prodotto sostenibile dell'anno, Premio Eccellenza del Gusto.

I retailer italiani premiati

Quali e quanti i prodotti vincitori? Conad ha ricevuto riconoscimenti in più categorie come raccontato in questo articolo.

Premio anche per Coop Italia con gli estratti Hpp Fru Swing, una dei nuovi brand che il gruppo ha lanciato lo scorso anno in occasione della revisione del proprio portafoglio prodotti in concomitanza con l'annuncio di arrivare, entro tre anni, a un'incidenza del 50% delle mdd sull'offerta complessiva. Il gruppo cooperativo è stato finalista anche con il vermouth bianco, confezionato in una confezione in stile art déco e con gradazione alcolica del 16%, al centro di iniziative legate al mondo dell'aperitivo.

Diversi premi anche per Aldi Italia si aggiudica il Taste Excellence Award per la Crema spalmabile al pistacchio verde dop di Bronte ed è finalista con il Pesto al pistacchio.

Abbi Holding (Crai) vince con i Ravioli al granchio reale e caviale, che fa parte della mdd La Rosa dei Gusti, arrivando in finale con diversi prodotti della stessa linea: la focaccia Carasau sarda prodotta secondo la lunga tradizione italiana, i Piatti pronti La rosa dei gusti, il Pesto fresco con aglio di Vessalico e le Capsule caffè.