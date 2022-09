Evoca lancia La Dea per Gaggia Milano, la macchina dal sapore retrò

La macchina per il caffè out of home La Dea unisce la tradizione dei componenti Evoca alle nuove tecnologie user friendly

Evoca Group, produttore di macchine per il caffè per l’out of home, lancia La Dea dedicata al brand Gaggia Milano rilanciato nel settore professionale proprio nel 2018. Il nuovo modello si accompagna a un restyling dell’intera gamma offerta da Evoca. Infatti, La Dea è la terza del progetto, dopo La Reale, certificata dall’Istituto Espresso Italiano e premiata con il prestigioso Good Design Award 2019, e La Solare, vincitrice dello Smart Label Host Innovation Award 2021.

L’estetica retrò

La Dea nasce per i consumi tipici dei locali dalle dimensioni contenute come boutique cafè, concept store, chioschi o cocktail bar. Il design, infatti, è minimalista e dal gusto retrò nell’estetica accompagnato da tecnologie e componenti all’avanguardia come il gruppo caffè e la caldaia interna. La Dea, come anche La Reale e La Solare, si contraddistinguono per la cura nei dettagli che si traduce in elementi raffinati e originali, basti pensare alle manopole della lancia vapore e della lancia per l’acqua calda. Interessante anche il singolo gruppo di erogazione in acciaio inox a vista.

La Dea sposa la tradizione

Per quanto riguarda le performance, La Dea non sostituisce i componenti tradizionali della macchina del caffè perché consolidati nel tempo. Parliamo della caldaia da 1,5 litri, lo scambiatore di calore da 120 cc e la tanica interna da 2 litri. Presente, inoltre, il display Lcd a colori da 1,54 pollici con molteplici funzionalità utili all’operatore; è, per esempio, possibile impostare e controllare i parametri di erogazione, il tempo di estrazione del caffè, la temperatura, ma anche impostare l’orario di accensione automatica che permette di trovare la macchina già pronta al momento dell’utilizzo.