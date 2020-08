Famila Nord-Est (Selex) amplia la spesa online

Il punto di vendita Famila, situato in provincia di Treviso, a Vedelago, in via Marconi 79, attiva il servizio di spesa online in modalità clicca&ritira, attivo sette giorni su sette su questo sito.

L’assortimento comprende oltre 13.000 referenze tra cui i freschi, le specialità territoriali locali, le grandi marche e i prodotti senza glutine e senza lattosio, in generale per chi ha esigenze di nutrizione specifiche. Completano l’offerta le referenze per la cura di sé, per la pulizia della casa e per gli animali oltre ai prodotti a marchio Selex.

La gestione della spesa avviene tenendo a temperatura controllata gli alimenti. Per concludere l’ordine si dovrà scegliere il giorno e la fascia oraria del ritiro disponibile da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 19.30 e la domenica dalle 9 alle 19, scegliendo il tipo di pagamento.