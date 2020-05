Fantini (Carrefour Italia): “Il trend eCommerce si consoliderà anche in fase 2”

L'ascesa dell'eCommerce alimentare in tempi di pandemia è ormai acclarata e confermata dalle principali catene della gdo. Secondo Enrico Fantini, eCommerce & digital transformation director di Carrefour Italia, si tratta di "numeri che sicuramente risentono della situazione di lockdown, ma che crediamo segnino una tendenza destinata al consolidamento anche nella fase 2".

Questo il commento nel corso del webinar che ha presentato i risultati di un report sul tema della Casaleggio Associati.

Come specifica infatti Fantini: "Crediamo infatti che i consumatori, che hanno sperimentato in questa occasione la qualità e comodità del servizio di spesa online, saranno sempre più orientati a scegliere questa modalità, sia in formato delivery a casa che click & collect, soluzione che sino ad oggi faticava ad affermarsi nel nostro paese e che ora invece viene sempre più scelta”.

Una prospettiva, insomma, che si mantiene disruptive.