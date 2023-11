Fao Schwarz e Carpisa: l’alchimia tra brand

Nasce un connubio che unisce giocattoli, viaggio e svago. Vetrina comune per Fao Schwarz e Carpisa nel punto di vendita di Milano

Borse e giochi vanno a nozze in un inusuale allestimento che tende a unire i giocattoli iconici di Fao Schwarz, entrato in Italia due anni fa con un primo store a Milano, come raccontato in questo articolo, e i prodotti delle collezioni di Carpisa. Il punto di vendita milanese di Carpisa, situato in Corso Vittorio Emanuele, tra i più distintivi del marchio, ospita già richiami natalizi. Nasce così un connubio che tende ad unire giochi, moda e viaggio.

In particolare, la vetrina di Carpisa è stata trasformata in uno spazio incantato dove gli elementi più caratteristici di Fao Schwarz, come l’Orsetto Soldatino FAO, il Pianoforte Rosso o l’Orso Gigante di peluche alto più di 2 metri, prendono vita accanto ad accessori moda e travel. L'obiettivo è di valorizzare entrambe le categorie merceologiche potenziando l'esperienza di acquisto dei consumatori. Per questa operazione, l’incontro tra le due aziende è stato coadiuvato da Cofactory, agenzia creativa di incontri strategici

per brand.