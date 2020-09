Fida: Donatella Prampolini confermata presidente

Per il prossimo quinquennio, Donatella Prampolini presidente D.IT-Distribuzione Italiana, gruppo multinsegna e multibrand che coinvolge Sigma, Sisa e Coal, resta alla guida della Federazione italiana dettaglianti alimentari. L'imprenditrice, già presidente della Commissione Lavoro di Confcommercio imprese per l’Italia e membro del Consiglio del Cnel, è stata, infatti, rieletta per acclamazione. La presidente Prampolini, che ha espresso la sua soddisfazione, per "poter continuare a rappresentare questa categoria così importante", ha sottolineato il "servizio fondamentale svolto per i cittadini negli scorsi mesi". "Il lavoro svolto -precisa- ha fatto riscoprire anche il ruolo importante che i negozi di vicinato hanno in ogni angolo del nostro Paese”.

Il nuovo consiglio

Donatella Prampolini sarà affiancata dal consiglio formato da Enrica Agostini (Pistoia), Livio Bresciani (Bergamo), Marinella Degliesposti (Bologna), Andrea Freschi (Udine), Michele Ghiraldo (Padova), Riccardo Guerci (Lazio Nord), Angelo Antonio Liberati (L’Aquila), Sergio Pietro Monfrini (Milano), Aldo Sartini (Parma), Francesco Somma (Lazio Sud), Alberto Teso (Venezia), Samuele Tognaccioli (Umbria), Giorgia Tosi (Piacenza), Gianluigi Zaffaroni (Milano) e Riccardo Zanchetta (Treviso).