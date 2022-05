Florwine: cresce la piattaforma eCommerce per il vino naturale

Flor. I born to be wine, a pochi giorni dall’apertura del negozio fisico di Verona, lancia la sua nuova proposta eCommerce su Florwine.com con 1.200 etichette

L'offerta online è sempre più diversificata e più ricca e abbraccia le varie famiglie merceologiche. Il settore è cresciuto negli ultimi anni in modo esponenziale per rispondere alle richieste dei consumatori sempre più propensi agli acquisti sul web. In questo contesto rientra anche l'iniziativa di Flor. I born to be wine che, a pochi giorni dall’apertura del negozio fisico di Verona, lancia la sua nuova proposta eCommerce su Florwine.com, dedicata al mondo del vino naturale con una selezione di oltre 1.200 etichette scelte con cura da un team di sommelier, che entro la fine dell’anno supererà le 2.000 referenze. Per facilitare la navigazione dei clienti e fornire quante più informazioni, il sito è stato completamente rinnovato e arricchito con schede prodotto e video-interviste dei produttori. Inoltre, sono presenti news e approfondimenti inerenti ai vini naturali.

“Florwine.com non rappresenta uno spin-off ma al contrario, eCommerce, bottiglierie e bistrot viaggeranno di pari passo con prezzi allineati tra online e offline, proponendo una versione phygital dell’enoteca –afferma Giuseppe Rizzo, ideatore e fondatore del progetto assieme al socio Federico Fiori-. Per ora offriamo solo referenze enoiche naturali, tuttavia non escludiamo in futuro di presentare sulla piattaforma una selezione food, coinvolgendo piccoli produttori locali e dando visibilità a eccellenze enogastronomiche a km zero”.

La filosofia di Flor

Alla base di questo progetto retail ed eCommerce c'è la volontà di far conoscere e approfondire il panorama del vino naturale attraverso le storie e l’impegno dei produttori. Per raggiungere questo obiettivo l'azienda ha sviluppato una strategica di comunicazione ad ampio raggio che coinvolge anche i social network e in particolar modo Instagram dove, nella pagina dedicata, vengono pubblicate video interviste ai vignaioli, che descrivono e comunicano al pubblico ciò che rende unici i loro vini. A completamento di questo lavoro, Flor ha avuto il supporto di copywriter, sommelier e marketing specialist, nonché di social media manager, graphic designer e sviluppatori web.

L'integrazione tra online e offline

Il portale si pone l’obiettivo di ampliare e integrare quanto offerto dalle enoteche di Milano, Genova e Verona e dal servizio di delivery presente nelle stesse città. Per questo motivo, con il lancio della nuova piattaforma saranno previste non solo consegne in tutta Italia, ma anche spedizioni internazionali. Le consegne verranno effettuate da una squadra di rider, regolarmente assunti.