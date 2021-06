Flying Tiger Copenhagen adotta Satispay

L'insegna danese introduce la possibilità di pagamento tramite il sistema di mobile payment Satispay. I clienti di Flying Tiger Copenhagen potranno selezionare il punto di vendita direttamente dalla lista negozi all’interno dell’app inserendo l’importo, oppure inquadrare il QR Code del negozio presente alla cassa e confermare l’importo della spesa.

Alla base di questa scelta la consapevolezza di quel che si può generare in termini di fluidità del servizio e fidelizzazione del consumatore.

Le dichiarazioni

“Abbiamo sempre lavorato con l’obiettivo di offrire alle persone un servizio semplice e affidabile che migliori l’esperienza di qualsiasi tipologia di acquisto e che possa generare efficienza per le attività commerciali, anche in termini di tempo impiegato per l’accettazione del pagamento. Quest’ultima caratteristica esprime il suo massimo potenziale proprio in quei luoghi in cui può concentrarsi un alto numero di persone alla cassa, come può accadere in un negozio Flying Tiger, dove le persone entrando hanno la sensazione di essere catapultati in un mondo parallelo, fatto di gioco e divertimento. L’accessibilità dei prezzi dei prodotti Tiger trova inoltre in Satispay un valore aggiunto grazie a nostro pricing estremamente conveniente che non prevede alcuna commissione per spese inferiori a 10 euro” commenta Andrea Allara, chief business development officer di Satispay.

“Il nostro negozio è un vero e proprio spazio per le idee creative e questo ci spinge alla ricerca di soluzioni che rendano la visita nei nostri negozi sempre più divertente, semplice e rilassante. Il comportamento dei consumatori sta cambiando in modo radicale grazie alle nuove tecnologie e per questo stiamo lavorando per dare una accelerazione al nostro percorso di digitalizzazione, grazie anche a partner smart e innovativi con cui collaboriamo proprio per garantire ai nostri clienti una shopping experience unica e confortevole” ha aggiunto Simona Milanesi, retail manager di Flying Tiger Copenhagen.