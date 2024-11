Fondazione Conad Ets: Conad Adriatico promuove il Progetto Scuola

Nell'ambito del Progetto scuola di Fondazione Conad Ets, Conad Adriatico ha voluto sensibilizzare gli studenti contro la violenza di genere

Nello spazio polifunzionale della Fondazione Molise Cultura, a Campobasso, Conad Adriatico ha proposto il Progetto Scuola della Fondazione Conad Ets, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza sulle Donne. L'evento, in collaborazione con Unisona, è stato l'occasione di coinvolgere gli studenti del Liceo Galanti (oltre 225 giovani) in un momento di riflessione. Questa attività si lega a quella svolta in altre aree del Paese e che coinvolge un totale di 80.000 studenti collegati in live streaming da 594 istituti scolastici in 389 città da tutte le Regioni d’Italia. “Quest’anno la scelta dei temi da trattare è stata guidata dagli studenti che, durante l’edizione 2024, hanno espresso le loro preferenze rispondendo a un sondaggio Ipsos -ha raccontato la direttrice e segretario generale di Fondazione Conad Ets, Maria Cristina Alfieri-. I dati emersi dal sondaggio hanno mostrato che i ragazzi si aspettano più informazione su tematiche sociali che non rientrano nei programmi ministeriali, ma che sono altrettanto importanti per aiutarli ad orientarsi in un mondo sempre più complesso. Sensibilizzarli su certi temi significa renderli più consapevoli, quindi protagonisti del cambiamento sociale. Seguendo le loro indicazioni, quest’anno parliamo di intelligenza artificiale e futuro del lavoro, violenza di genere, essere e malessere social, sessualità e affettività, e anche di legalità."

Il progetto

Il Progetto Scuola è un'iniziativa che crea un ponte tra le scuole italiane e le sfide del cambiamento, proponendo appuntamenti formativi su innovazione, sostenibilità ed educazione digitale. Patrocinato dal Ministero dell'Istruzione e dal Comune di Milano, l’incontro rientra in un più ampio progetto di Fondazione Conad Ets che, dal novembre 2022, sta proponendo alle scuole italiane un programma di eventi in live streaming dedicati alle tematiche educative più urgenti e attuali.

La giornata organizzata da Conad Adriatico

Gli studenti si sono confrontati con esperti come Celeste Costantino (vicepresidente Fondazione Una Nessuna Centomila), Barbara Strappato (Servizio Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica) e BigMama (rapper e attivista). Diversi i temi trattati: in primo luogo la violenza di genere: domestica, psicologica, economica e digitale.

"Essere qui oggi a sostenere un progetto come questo significa per Conad Adriatico investire nel futuro della nostra comunità e delle nuove generazioni" ha dichiarato Enrico Barone, socio di Conad Adriatico.

L’impegno di Conad Adriatico

Questa azione si inserisce in un più ampio contesto che vede Conad Adriatico impegnato nella lotta contro la violenza di genere. Tra gli eventi a cui ha partecipato ci sono anche le campagne nazionali Conad promosse a sostegno di D.i.Re - Donne in Rete contro la Violenza e ActionAid.

Le attività proseguiranno secondo un calendario che si snoderà il prossimo anno e che prevede per esempio: il 16 gennaio 2025 l'incontro su Essere e malessere social; il 20 febbraio 2025 su Sessualità e affettività; il 10 aprile 2025 su Pagine di legalità, quest'ultimo con la partecipazione di Pietro Grasso.