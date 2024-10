Conad Adriatico e l’impegno per le giovani generazioni

In linea con il modello sostenibile Sosteniamo il futuro, Conad Adriatico promuove alcune attività per valorizzare i giovani

In ambito sociale, Conad Adriatico ha attuato negli anni numerose attività puntando in modo particolare sui giovani. “È fondamentale che i giovani non solo acquisiscano competenze tecniche, ma comprendano l’importanza di essere protagonisti attivi in un contesto lavorativo che cambia rapidamente. Vogliamo offrire loro strumenti per interpretare il presente e immaginare il domani” ha dichiarato l’Ad di Conad Adriatico Antonio Di Ferdinando.

A questo scopo è stato organizzato un momento di confronto con gli studenti dell’Istituto Guastaferro di San Benedetto del Tronto, che hanno partecipato al Progetto Scuola di Fondazione Conad Ets. L'iniziativa, realizzata con il supporto di Conad Adriatico e in collaborazione con Unisona, ha offerto ai ragazzi l'opportunità di esplorare il futuro del lavoro e l'impatto dell'Intelligenza Artificiale, unendosi ai quasi 30mila coetanei collegati in tutta Italia per seguire la diretta streaming dell’evento. Un evento a cui hanno partecipato Emanuela Girardi, presidente di Adra e consulente AI) Alessandra Poggiani, direttrice generale di Cineca, Luca De Biase, giornalista.

“Quest’anno la scelta dei temi da trattare è stata guidata dagli studenti che, durante l’edizione 2024, hanno espresso le loro preferenze rispondendo a un sondaggio Ipsos -ha raccontato la direttrice e segretario generale di Fondazione Conad Ets, Maria Cristina Alfieri-. I dati emersi dal sondaggio hanno mostrato che i ragazzi si aspettano più informazione su tematiche sociali che non rientrano nei programmi ministeriali, ma che sono altrettanto importanti per aiutarli ad orientarsi in un mondo sempre più complesso. Seguendo le loro indicazioni, quest’anno parliamo di intelligenza artificiale e futuro del lavoro, violenza di genere, essere e malessere social, sessualità e affettività, e anche di legalità."

Il Progetto Scuola

L'iniziativa mira a essere un ponte tra le scuole italiane e le sfide del cambiamento, proponendo appuntamenti formativi su innovazione, sostenibilità ed educazione digitale. Grazie alla partecipazione delle Cooperative Conad, come Conad Adriatico, il Programma 2024-2025 si estende su tutto il territorio nazionale, offrendo opportunità di crescita e confronto per gli studenti di ogni regione.

Il progetto si inserisce nel più ampio impegno di Conad Sosteniamo il Futuro, una strategia con la quale la cooperativa intende creare valore condiviso e si impegna per sostenere la crescita e lo sviluppo sostenibile per i territori, l’ambiente e per le comunità in cui opera.

Il calendario di eventi

Sono numerosi gli incontri già programmati per il biennio in corso:

25 novembre 2024 si parlerà di prevenzione in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

16 gennaio 2025 focus sul malessere social e sull'utilizzo eccessivo degli strumenti digitali e dei social network.

20 febbraio 2025 il tema sarà Sessualità e affettività, dalle emozioni all'identità di genere.

10 aprile 2025 spazio alla legalità. Si tratta dell’evento finale del percorso formativo con Pietro Grasso che comprende due webinar dedicati esclusivamente ai docenti e previsti per il 24 ottobre 2024 e il 30 gennaio 2025.

L'incontro in sede

Tra gli appuntamenti che rientrano in questo iter, c'è anche l'incontro organizzato nella propria sede di Monsampolo del Tronto (Ap) con esperti e rappresentanti del settore per parlare di temi come l'imprenditorialità cooperativa, l'innovazione e la valorizzazione dei talenti, in linea con il modello di sviluppo sostenibile che valorizza le persone e il territorio.

"Soci, clienti e collaboratori rappresentano il cuore pulsante dell’azienda: le persone sono al centro del nostro impegno- ha ribadito Di Ferdinando-. Crediamo nel potenziale dei nostri soci imprenditori e nell'importanza di investire nell'innovazione e nella formazione continua per garantire un futuro competitivo e sostenibile."

L’evento, moderato da Maria Cristina Alfieri, si è aperto con l’intervento di Emiliano Ciaschetti, Presidente di Conad Adriatico, che ha sottolineato l’importanza della cooperazione e del mutualismo come elementi distintivi del modello di business: “La forza del nostro gruppo risiede nelle persone e nella loro capacità di collaborare per un obiettivo comune. La nostra rete di Soci imprenditori e collaboratori rappresenta il cuore pulsante dell'azienda, e il nostro impegno è quello di promuovere la crescita e lo sviluppo sostenibile delle comunità in cui operiamo.”

Tra gli interventi anche quello di Daniele Fornari dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, che ha esplorato le opportunità offerte dall'innovazione digitale per ottimizzare i processi commerciali; di Pietro Grasso, ex Procuratore Capo di Palermo, Procuratore Nazionale Antimafia, ed ex Presidente del Senato, che ha invece evidenziato l’importanza dei percorsi di educazione alla legalità; e di Vincenzo Perrone, professore dell'Università Bocconi, che ha poi parlato delle nuove sfide nella gestione dei talenti e delle competenze in un'impresa in continua evoluzione, sottolineando come la formazione e l'aggiornamento continuo siano elementi chiave per garantire la sostenibilità e la competitività delle aziende.

La formazione

Il percorso intrapreso impone anche un'attività dedicata alla formazione per la quale, la cooperativa ha investito. Nel 2023, ha dedicato oltre 40.000 ore di formazione a 2.860 soci e collaboratori, con un'attenzione particolare alle tecnologie emergenti e alle pratiche sostenibili.