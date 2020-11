Forum: la nuova supercentrale d’acquisto

Il frutto dell’alleanza tra Crai Secom, Consorzio C3, Despar Servizi (che ha recentemente annunciato la separazione da Pam Panorama) e D.It-Distribuzione Italiana è la supercentrale d'acquisto Forum, annunciata dai rispettivi presidenti delle quattro realtà distributive: Piero Boccalatte, Maggiorino Maiorana, Pippo Cannillo e Donatella Prampolini. La sede sarà a Milano e aprirà i battenti entro il mese di novembre. Al momento Forum rappresenta nel mercato italiano una quota del 9%, con un concentrato all’acquisto di circa 5 miliardi di euro ed una presenza capillare sul territorio italiano di circa 5 mila negozi in tutti i canali in cui operano le strutture territoriali.

Gli obiettivi

Questa neonata realtà si porrà come interlocutore verso l’industria di marca, con l’obiettivo principale di far emergere il valore delle reti di punti di vendita sul territorio creando, come si legge in una nota ufficiale, “ un forte valore aggiunto sia per i soggetti associati sia per l’industria di marca, con cui s’intende sviluppare un confronto positivo che possa generare un reciproco ed equilibrato valore ”.

Lo spirito che ha portato alla creazione di questa supercentrale di acquisto è determinato “dalla volontà di riunificare la do, mettendo a fattor comune i valori che la contraddistinguono, nonché il know-how delle strutture dei quattro gruppi fondatori e le visioni degli imprenditori che le caratterizzano”.