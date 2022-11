Frankly Bubble Tea lancia la app con menù interattivi

Frankly, la prima catena italiana di bubble tea, che punta a diventare il riferimento europeo nel settore, disegna un’app su misura per la Gen Z

Frankly, la prima catena italiana di bubble tea, che punta a diventare il riferimento europeo nel settore, disegna un’app su misura per la Gen Z: sullo smartphone arrivano contenuti e offerte speciali per gli amanti del tè con le bolle, un prodotto entrato nelle abitudini dei giovanissimi. Frankly lancia la sua prima app interamente dedicata a questa bevanda, con menù interattivi, contenuti esclusivi e la possibilità di ottenere premi e remunerazioni (rewards) in base alla propria storia con il bubble tea dell’insegna.

“La nuova app è un progetto al quale lavoriamo da mesi, che siamo molto contenti di poter finalmente lanciare - spiegano Franco Borgonovo e Lati Ting, fondatori di Frankly- Frankly è nata con un’impronta digitale per forza di cose: il 65% della nostra base clienti è composta da GenZ (quindi nati tra il 1997 e il 2012) e Millennials (i trenta-quarantenni di oggi). Due generazioni che hanno trovato in Frankly un marchio di riferimento, tanto per il linguaggio con cui comunichiamo quanto per i valori di integrazione, inclusività e internazionalizzazione che fanno parte della nostra missione. Abbiamo una community di oltre 60.000 utenti tra Instagram, TikTok e Facebook e l’app è un nuovo modo per entrare in contatto e comunicare con loro”.

Disponibile per iOS e Android, l’app è pensata per semplificare l’esperienza di acquisto di tutti i bubble tea lovers e premiare la loro fedeltà con sconti esclusivi e una raccolta punti dedicata. Grazie all’app, sarà possibile saltare la fila ordinando direttamente dal proprio smartphone la bevanda preferita, ritirandola nel negozio prescelto. Scaricando l’app, oltre a ricevere un bubble tea gratuito, si avrà l’accesso esclusivo a tutte le novità, i coupon e le offerte di Frankly, oltre che a regali pensati per il giorno del compleanno di ogni cliente.