Fratelli Beretta lancia la campagna per la linea Cubetti

La versatilità dei prodotti iconici dell'azienda Fratelli Beretta è al centro della nuova campagna pubblicitaria incentrata sui Cubetti di pancetta affumicata e di pancetta dolce, protagonisti dello spot con tre tagli da 30, 20 e 15 secondi on air fino al 7 novembre sulle rete televisive Rai, Mediaset, Sky, Discovery e del Gruppo Cairo.

Per gli Stick di Guanciale e per i Cubetti di Cotto il gruppo ha, invece, optato per la comunicazione radiofonica sulle reti radio Rai, Mediamond, Manzoni, oltra a Rds, Radio24 e Radio Sportiva, con due formati da 20 e 30 secondi. Dal 26 ottobre si aggiunge anche la pianificazione media, che coinvolgerà la principali testate nazionali.

Lo spot è ambientato in un contesto rassicurante e familiare che mostra un padre con il suo bambino ai fornelli, intenti in una preparazione di ricette originali supportati da un jingle orecchiabile, che sarà anche la colonna portante della campagna radio. Lo spot sottolinea, quindi, la tendenza del momento in cui la preparazione di ricette tra le mura domestiche torna a essere tra i passatempi preferiti degli italiani e invita i consumatori a sperimentare, osare, rivisitare utilizzando i prodotti Beretta.