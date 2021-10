Fratelli Ibba (Crai) si aggiudica il Best Managed Companies

Deloitte Private Italia riconosce, per il quarto anno consecutivo, il riconoscimento internazionale dedicato alle Best Managed Companies a Fratelli Ibba srl. “Quando un’azienda riceve un premio come questo, i veri vincitori sono le persone che la compongono e che ne permettono il conseguimento. Questo riconoscimento è dunque di tutte le persone che lavorano all’interno del nostro gruppo, di tutti gli stakeholder e gli imprenditori che da sempre ci supportano e credono nel nostro progetto imprenditoriale, oltre che al grande supporto che riceviamo dalla Centrale Crai” dichiara il presidente Giangiacomo Ibba.

Secondo le motivazioni la società "ha dimostrato nuovamente di aver raggiunto

livelli di eccellenza per strategia, competenze e innovazione, impegno e cultura aziendale, governance e performance, internazionalizzazione e sostenibilità".

In occasione di questa quarta edizione sono state premiate 74 aziende da una giuria costituita da esponenti della business community italiana, del mondo accademico e istituzionale.

L'azienda

Fratelli Ibba opera in Sardegna e nel Lazio con una rete di oltre 300 negozi, con

negozi ad insegna Crai e suddivisi in 3 formati: l’ultra prossimità con i negozi Cuor di Crai fino a 250 mq, i supermercati Crai da 300 a 800 mq e il format più grande, oltre 800 mq denominato Crai Extra. La sua rete vendita comprende inoltre quattro cash and carry ad insegna Centrocash e i discount Leader Price.