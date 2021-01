Fresco Market (Gruppo Tuo) rinnova la piattaforma eCommerce

Nuova veste e funzioni rinnovate per la piattaforma dedicata alla spesa online di Fresco Market, insegna del Gruppo Tuo, nata dall’intuizione degli imprenditori Tonino e Massimiliano Faranda. La catena ha, infatti, avviato un piano di digital transformation che prevede ulteriori evoluzioni nei prossimi mesi.

Il restyling dell'eCommerce rientra in questo contesto e prevede il lancio della nuova versione del sito di spesa online e delle relative App per smartphone. “Il sito, più intuitivo e con una nuova immagine e nuove funzionalità, è stato pensato per garantire maggiore praticità e velocità nella scelta dei prodotti” assicura Luca Chirieleison, direttore marketing dell’insegna.

Le novità della piattaforma

Il portale è dotato oggi di nuove soluzioni e strumenti per migliorare l'esperienza di acquisto dei consumatori. Tra le novità: la Lista Express che permette al cliente di caricare o digitare una lista multiprodotto della spesa per visualizzare rapidamente i prodotti richiesti; il Fresco Wallet, borsellino digitale dove è possibile trasformare i punti fedeltà in crediti spendibili online; e i prodotti “a stock”, ossia acquistabili a quantità con prezzo singolo decrescente al crescere del numero di pezzi acquistati.

L'offerta

L'assortimento comprende un catalogo con oltre 7.000 referenze suddivise per categorie merceologiche e prevede 300 offerte settimanali che comprendono freschi e freschissimi, prodotti confezionati, carni, surgelati, vini insieme ai nuovi inserimenti della settimana, disponibili nella sessione “nuovi arrivi”. La consegna della spesa, al momento gratuita, è garantita entro le 24 ore dall’ordine.